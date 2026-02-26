Ganó millones enseñando a caminar a modelos y hoy está en silla de ruedas: qué pasó con J. Alexander

Durante 18 ciclos fue el implacable coach de pasarela y jurado del reality "America's Next Top Model", creado por Tyra Banks.

J. Alexander , conocido mundialmente como Miss J. , construyó su carrera enseñando a caminar a modelos y convirtió esa habilidad en una marca personal que le dio fama internacional y una fortuna millonaria a comienzos de los 2000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante 18 ciclos fue el implacable y carismático coach de pasarela de "America's Next Top Model" , el reality creado por Tyra Banks . Su figura alta, sus tacos y tono teatral lo transformaron en uno de los rostros más reconocibles del formato.

Sin embargo, en diciembre de 2022, su vida dio un giro inesperado: sufrió un derrame cerebral que lo dejó cinco semanas en coma y con secuelas que afectaron su movilidad y el habla de manera temporal.

A sus 67 años, el hombre que entrenó a cientos de aspirantes pasó a enfrentar un proceso de rehabilitación largo y complejo , en el que todavía lucha por no depender de una silla de ruedas y recuperar plenamente la capacidad para caminar. A continuación, conocé los detalles.

Alexander Jenkins nació el 12 de abril de 1958 en el sur del Bronx, Nueva York , y desde que era adolescente ya tenía claro que su mundo era el de la moda. Creció en un entorno creativo, mostró interés por el diseño, la puesta en escena y el modelaje, y todavía siendo joven, se mudó en París .

Allí absorbió la cultura de la alta costura europea y comenzó a trabajar detrás de escena, entrenando a modelos para presentaciones en pasarela y asesorando a diseñadores. Su talento estaba en detectar inseguridades y convertirlas en actitud a la hora de caminar, puliendo una técnica basada en postura, control del ritmo y dramatismo.

“Yo era simplemente Alexander", recordó en el documental de Netflix "Reality Check: Inside America’s Next Top Model- "Salí del vientre de mi madre con tacones altos”.

Con el tiempo, su reputación creció dentro de agencias y casas de moda. Fue apadrinado por figuras influyentes del modelaje y empezó a trabajar como coach para firmas y estrellas de alto perfil. En esa época, también conoció a Tyra Banks, cuando ella tenía 16 años.

miss j 1

Pero el gran salto llegó en 2003, cuando se sumó desde al primer ciclo de "America's Next Top Model". Lo que en principio parecía un rol técnico terminó convirtiéndolo en una celebridad y durante 18 ediciones fue el responsable de entrenar a las concursantes en técnica de pasarela, equilibrio, giros y presencia frente a cámara.

Más adelante también ocupó una silla en el jurado junto al fotógrafo Nigel Barker y el director creativo Jay Manuel.

“Le enseñé a una chica a caminar con confianza”, señaló sobre su paso por el show y detalló: “Cuando eso hace clic, es como: ‘Wow. Dios mío, eres realmente muy hermosa’”.

El programa no solo le dio exposición, sino que le permitió consolidar su marca personal. Conferencias, colaboraciones internacionales, asesorías privadas y participaciones en versiones extranjeras del formato ampliaron sus ingresos.

Además, durante 15 años enseñó en el "Savannah College of Art and Design", una de las instituciones más prestigiosas en arte y diseño de Estados Unidos.

miss j

En 2012, en medio de una renovación del programa, fue desvinculado junto a Barker y Manuel, y la salida tensó su relación con Banks, con quien había mantenido una amistad durante años.

“Para mi cumpleaños, Tyra me envió flores”, dijo Alexander en la docuserie y detalló: “Dije: ‘¡Qué dulce!’. Había una nota: ‘Feliz cumpleaños, con amor, Tyra’. Y cinco días después fui despedido”.

La conductora, por su parte, explicó que la decisión era enviada desde los directivos de la televisora, quienes exigían que el show pasara a una etapa “más madura”. La modelo afirma que no fue un tema personal contra sus excolaboradores.

Su patrimonio neto, actualizado a febrero de 2026, se estima en 500.000 dólares, según el sitio especializado Celebrity Net Worth.

miss j2

Un presente difícil: la recuperación de Miss J

El 27 de diciembre de 2022, su vida cambió de forma abrupta. “Tuve un derrame cerebral. Me desperté y no sabía dónde estaba, salvo que era un hospital”, relató en el documental y describió: “Pasé cinco semanas en coma y no podía caminar. No podía hablar. Pensé: ‘¿Qué voy a hacer?’”.

La rehabilitación fue extensa. Pasó más de un año y medio bajo cuidados médicos, trabajando para recuperar la movilidad y el habla. Para alguien cuya identidad pública estaba ligada al movimiento, la pérdida de autonomía tuvo un peso emocional enorme.

"Soy quien enseñó a las modelos a caminar, y ahora no puedo, todavía no. Estoy decidido a caminar. Estoy seguro de que me volverán a ver. Esto no ha terminado para mí”, confesó en cámara.

miss j

Durante el período más crítico recibió la visita de Nigel Barker y Jay Manuel, quienes reconocieron el impacto que les produjo encontrarlo en ese estado. “No sabía si él quería que lo viera de esa manera”, relató el fotógrafo sobre su paso por el hospital y detalló: “Pero fui a verlo. Fue un shock terrible, realmente perturbador, aterrador”.

“Podía sentir lo molesto que estaba, sin duda. Solo puedo imaginar dónde estaba su mente”, agregó Manuel.

Para Miss J, el reencuentro fue una avalancha de recuerdos: “Pensé en cómo solíamos hacer programas juntos. Lloré porque los extrañaba muchísimo”.

miss j american

La ausencia de Tyra Banks también fue tema de conversación. Según contó Alexander, la exmodelo le envió un mensaje expresando su intención de visitarlo, pero el encuentro aún no se concretó.

Hoy, su recuperación avanza lentamente. De acuerdo a lo que contó Manuel el 18 de febrero en una entrevista con "ET", Miss J “ya puede levantarse de la silla de ruedas" y da pequeños pasos.