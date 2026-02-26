SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de febrero 2026

Llaman a revisión por airbags defectuosos a modelos de las marcas Fiat, Citroen y Jeep

La automotriz reiteró el recall para vehículos equipados con airbags del fabricante japonés Takata, que podrían presentar fallas. La revisión y eventual reemplazo se realizarán sin costo en concesionarios oficiales e incluye un beneficio adicional de $100.000 en servicios de postventa.

La medida alcanza a modelos de Fiat, Citroën, Jeep, DS, Chrysler y Dodge/Ram fabricados entre 2004 y 2019, en el marco de la campaña global por airbags Takata.

El grupo automotriz Stellantis reiteró este jueves el llamado a revisión de autos Fiat, Citroen, Jeep, DS, Crhysler y Dodge /RAM, por "airbags defectuosos". Los sistemas que podrían presentar fallas son exclusivamente del fabricante japonés Takata, según constató Stellantis en un comunicado oficial.

La carta dirigida a los clientes de seis marcas, es para someter "a revisión preventiva de vehículos equipados con airbags Takata, con el objetivo de verificar y, de ser necesario, reemplazar este componente de seguridad de forma totalmente gratuita en concesionarios oficiales". Además, en el caso de ser necesarios los cambios gratuitos en el airbag, "recibirán un beneficio en productos y servicios de postventa por un valor de $100.000".

La medida responde a la posible degradación de los airbags del fabricante Takata, que podría implicar riesgos para los ocupantes ante su activación.

La campaña de recambio de airbags Takata es una de las más importantes en la historia del sector automotriz y continúa vigente para numerosas marcas a nivel mundial. Años atrás, el fabricante Takata admitió una falla de origen en algunos de sus productos, lo que derivó en llamados a revisión por parte de las automotrices afectadas en distintos mercados.

La autoridad de seguridad vial de los Estados Unidos (NHTSA) informó que más de 67 millones de vehículos fueron convocados a revisión a nivel global por este motivo.

Requisitos y que hacer en la campaña de revisión por airbags

  • Si tenés un vehículo Fiat, Citroën, DS, Jeep, Chrysler, Dodge/Ram entre los años 2004 y 2019, deberías chequear si tu auto participa o no de este recall.

  • Corroborar que el vehículo esté incluido llamando al call center o ingresando a la web que se detalla a continuación.

  • Solicitar un turno en el taller oficial de la marca más cercano a tu domicilio.

  • Realizar el cambio de la pieza si efectivamente es necesario.

  • Solicitar tu beneficio de $100.000 por cualquier producto o servicio oficial de postventa en ese mismo concesionario donde fuiste atendido.

Los modelos que llaman a revisión por airbags

FIAT:

Fiat Palio fabricados de 2012 a 2018

Fiat Uno fabricados de 2011 a 2016

Fiat Grand Siena fabricados de 2013 a 2018

Fiat Fiorino fabricados de 2014 a 2018

CITROËN:

Citroën C3 fabricados de 2013 a 2019

Citroën C3 Aircross fabricados de 2011 a 2019

Citroën C4 fabricados en 2011

Citroën C4 Lounge fabricados de 2013 a 2018

DS:

DS3 fabricados de 2011 a 2018

DS4 fabricados de 2012 a 2017

DS5 fabricados en 2013

JEEP® / CHRYSLER:

Chrysler 300C fabricados de 2006 a 2014

Jeep Wrangler fabricados de 2007 a 2016

DODGE / RAM:

Dodge /RAM 2500 fabricados de 2004 a 2009

