El Gobierno desestimó la denuncia de Fuerza Patria ante la Justicia Electoral: "Los resultados se verán el 10 de diciembre"







Manuel Adorni respondió al planteo opositor que exige publicar los resultados de las elecciones provincia por provincia. Afirmó que “no importa” cómo se muestren los datos y que el resultado “se verá con el recambio legislativo”.

Manuel Adorni sobre el reclamo de Fuerza Patria: "El resultado que importa se verá el 10 de diciembre".

El vocero presidencial Manuel Adorni minimizó el reclamo judicial de Fuerza Patria para que la Justicia Electoral publique los resultados de las legislativas del próximo domingo provincia por provincia, al sostener que “la gente va a ir a votar igual” y que “el resultado que importa se verá el 10 de diciembre con el recambio legislativo”.

Las declaraciones de Adorni fueron una respuesta directa al planteo que los apoderados del espacio kirchnerista presentaron ante la Cámara Nacional Electoral y los 24 juzgados federales con competencia electoral. El pedido busca que la Dirección Nacional Electoral (DINE) modifique el criterio de difusión de los resultados provisorios del escrutinio.

Durante el simulacro de conteo realizado el sábado, la DINE unificó los resultados por alianzas políticas, en lugar de mostrarlos distrito por distrito, como se hizo históricamente en los comicios legislativos. Según argumentan desde Fuerza Patria, esa decisión “distorsiona la naturaleza del comicio”, ya que cada provincia elige sus propios representantes y no existe una contienda nacional unificada.

El reclamo de Fuerza Patria a la Justicia Electoral Según Fuerza Patria, la consolidación nacional de votos “excede las responsabilidades de la DINE” y “distorsiona la información y la interpretación de los resultados”. Además, advirtieron que incluso se realizó un cálculo de asignación de bancas sobre esos datos consolidados, “procedimiento que no resulta aplicable ni compatible con la normativa vigente”.

Desde el kirchnerismo sostienen que el nuevo criterio favorece al oficialismo, ya que La Libertad Avanza es la única fuerza que compite con el mismo nombre en los 24 distritos. El peronismo, en cambio, se presenta con distintos sellos provinciales, aunque bajo afinidad con Fuerza Patria.

Adorni, por su parte, desestimó la polémica: “No nos importa demasiado cómo quieran mostrar ellos el resultado”, dijo, y reafirmó en diálogo con La Casa Streaming que “el único resultado que importa será el del recambio legislativo”.