El Gobierno designó embajador en Vanuatu sin relevarlo de su cargo en Australia + Seguir en









Se trata de Máximo Gowland, quien asumirá como representante argentino en ese país del Pacífico mientras mantiene sus funciones actuales.

La medida establece que Gowland continuará en simultáneo con su cargo como embajador en la Mancomunidad de Australia. @arginaustralia

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la designación de Máximo Eduardo Gowland como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de Vanuatu, según el Decreto 235/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial.

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La medida establece que el funcionario continuará en simultáneo con su cargo como embajador en la Mancomunidad de Australia, función para la que había sido designado mediante el Decreto 568/2021.

Designación con aval internacional De acuerdo al texto oficial, la designación se concretó luego de que el Gobierno de la República de Vanuatu otorgara el plácet de estilo, requisito diplomático necesario para avanzar con el nombramiento. La intervención técnica estuvo a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que validó el procedimiento.

Asimismo, se dispuso que los gastos derivados de la designación serán cubiertos por partidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Con esta medida, el Gobierno formalizó una nueva representación diplomática en el Pacífico, sin modificar las funciones actuales del funcionario designado.

Australia Propiedades Gowland cumple funciones para Australia desde 2021. Malvinas: Cancillería respaldó a Bolivia tras un cruce con el embajador británico y volvió a reclamar negociaciones El Gobierno emitió un comunicado a través de Cancillería argentina en el que respaldó la postura de Bolivia a raíz del conflicto con el embajador del Reino Unido, ratificó el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, al tiempo que volvió a insistir en la necesidad de reanudar negociaciones bilaterales con Londres.

Según detalló el texto, desde Casa Rosada se “agradece y respalda la respuesta brindada por la Cancillería boliviana frente a las expresiones desafortunadas realizadas por el Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. En detalle, el conflicto comenzó cuando el vicecanciller boliviano participó de un acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, organizado por la Embajada argentina en Bolivia.