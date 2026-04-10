Promulgan la ley para evitar la doble imposición fiscal con Austria + Seguir en









Se trata del convenio bilateral que busca eliminar tributos duplicados sobre renta y patrimonio y prevenir la evasión fiscal entre ambos países.

La norma aprueba el convenio firmado el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires, que consta de 31 artículos y un protocolo complementario. Cancillería

El Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.803, que aprueba el convenio entre la Argentina y Austria para eliminar la doble imposición sobre impuestos a la renta y al patrimonio, además de establecer mecanismos para prevenir la evasión y la elusión fiscal. La medida fue oficializada a través del Decreto 233/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, tras la sanción del Congreso el pasado 18 de marzo.

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Alcance del acuerdo La norma aprueba el convenio firmado el 6 de diciembre de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires entre ambos países, que consta de 31 artículos y un protocolo complementario. El objetivo central es evitar que una misma persona o empresa pague impuestos en ambos países por el mismo concepto, al tiempo que se establecen herramientas para fortalecer el control fiscal internacional.

Además, se ordenó remitir copia al Congreso de la Nación y publicar el texto completo del convenio, incluido su anexo en inglés y su traducción al español. Con esta promulgación, la Argentina avanza en la implementación de acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación y mejorar la transparencia fiscal en operaciones internacionales.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Con esta promulgación, la Argentina avanza en la implementación de acuerdos bilaterales para evitar la doble tributación. Depositphotos Paro de colectivos: el Gobierno recibió a las cámaras y el sector define los próximos pasos En medio de las tensiones por la frecuencia del servicio de colectivos y los reclamos por pagos atrasados, el Gobierno recibió este jueves a las principales cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las partes se comprometieron en la conformación de una mesa técnica, que volverá a reunirse el martes. Ahora, el sector decide qué pasará con las medidas de fuerza, que por ahora continúan.

El encuentro se llevó a cabo entre autoridades de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía junto a representantes de las empresas del sector, en una reunión centrada en la situación financiera y operativa de las líneas de colectivos que circulan bajo jurisdicción nacional.