Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingresar sin trámites migratorios: ahora serán deportados

Los ciudadanos se dirigían a trabajar en cosechas. Luego del operativo de demora, fueron trasladados para los trámites de deportación y aplicación de multas.

Tras el operativo, fueron derivados para los trámites de deportación y multas, NA

Cerca de 125 argentinos fueron retenidos en el municipio de Guaraciaba, Brasil, acusados de ingresar sin trámites migratorios. Se dirigían a trabajar en cosechas y los operativos

Todo comenzó cuando este 1° de diciembre la Policía Federal de Brasil abordó a dos micros que provenían de la Argentina con más de 125 pasajeros que estaban en situación irregular.

Más de 100 argentinos retenidos en Brasil sin trámites migratorios Conforme al parte policial, al que accedió Noticias Argentinas, los argentinos se dirigían a la ciudad de Ituporanga donde iban a trabajar en las cosechas de cebolla y tabaco.

Todos fueron trasladados hasta la delegación de la Policía Federal para los trámites de deportación y aplicación de multas. A su vez, se les realizó el registro de impedimento para ingresar al país vecino en otra ocasión.

El operativo se une a una serie de tareas que desde hace tiempo las autoridades brasileñas llevan a cabo, ligadas a los delitos vinculados a la promoción de la migración ilegal en la Triple Frontera.

