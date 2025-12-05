Rankeada por Forbes: quién es Luana Lopes Lara, la millonaria más joven del mundo

La joven nació en Brasil y cuenta con dos medallas en ciencias exactas. Llegó a formarse en ballet y hoy encara una empresa junto a un colega con "una visión de futuro".

La revista Forbes destacó la carrera de la empresaria brasileña Luana Lopes Lara (29) , líder de una compañía informática que rompió todos los récords. Junto a un colega, creó un "programa de predicciones" de mercado.

Lara, que solía ser bailarina de ballet y pasó a convertirse en cofundadora de la compañía, fue descripta por la publicación como "la multimillonaria más joven del mundo hecha a sí misma". Hija de una profesora de matemáticas y un ingeniero eléctrico, tuvo una doble vocación por el lado de la danza clásica y a su vez ser "la próxima Steve Jobs".

Durante la secundaria se formó en ballet, mientras en su casa estudiaba para competir en certámenes académicos. Llegó a ganar la medalla de oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y el bronce en la Olimpiada de Matemáticas de Santa Catarina . Después de graduarse de la secundaria, trabajó nueve meses como bailarina profesional del clásico "El lago de los cisnes" en Austria.

A los 18 empezó su camino hacia su segunda pasión y viajó a EEUU para comenzar en ingeniería informática en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) . En la universidad entabló una amistad con su compañero Tarek Mansour , con quien pronto formó duplas. Para 2018 fueron seleccionados para una pasantía en Five Rings Capital, en Nueva York.

En medio de esa experiencia pensaron "crear un mercado de predicciones": " Vimos que la mayoría de las operaciones bursátiles ocurren cuando las personas tienen una visión del futuro y luego intentan encontrar la manera de plasmarla en los mercados", explicó la joven a Forbes.

Junto a Mansour crearon un proyecto y se postularon a la aceleradora de startups Y Combinator, donde fueron aceptados en 2019. Ahí comenzó una larga batalla legal, porque las normas y la legislación tenían grises que dificultaban los pasos a seguir.

Kalshi is now worth $11 billion, making both its founders billionaires and Luana Lopes Lara the world's youngest self-made woman billionaire. — Forbes (@Forbes) December 2, 2025

"Asumimos un riesgo descomunal. Estuvimos dos años sin un solo producto, sin poder lanzar ni crear nada, y si no nos regulaban, la empresa simplemente se fundiría", recordó Lara en la entrevista y agregó que "realmente queríamos hacer las cosas bien, porque nuestra visión era construir la mayor plataforma financiera del mundo. No podíamos aceptar bajo ningún punto de vista operar de manera informal".



En noviembre de 2020 consiguieron la autorización de la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EEUU) para operar como mercado de contratos designado (DCM).

Kalshi, la empresa que quintuplicó su patrimonio

"Kalshi" es el nombre que eligieron para su empresa de predicciones de mercado, que significa "todo" en árabe. La empresa "permite a sus usuarios apostar sobre resultados de eventos futuros: elecciones, partidos deportivos, e incluso hechos vinculados a la cultura pop", describen en su sitio web.

Su fuerte son las apuestas deportivas, con un 90% de participación de usuarios en esa temática. Pero cuentan con otras propuestas, con una diversidad que no ofrecen las empresas similares. Desde que obtuvieron la aprobación legal, el negocio empezó a crecer de forma inaudita, con volumen de operaciones que creció un 1000% respecto al año anterior y actualmente supera los u$s1.000 millones semanales.

En apenas seis años la startup llegó a valer u$s11.000 millones, a la par de cerrar acuerdos con plataformas como Robinhood y Webull, junto a alianzas con compañías que van desde la Liga Nacional de Hockey hasta la plataforma online StockX. En enero, Donald Trump Jr, hijo del presidente, se sumó al consejo asesor de Kalshi y eso les brindó visibilidad nacional.

En menos de seis meses el patrimonio neto de los cofundadores, que conservan el 12% de la empresa, se quintuplicó. Cada uno actualmente dispone de una fortuna personal de u$s1.300 millones.

Aunque aún enfrentan desafíos a nivel regulación por demandas posteriores, los jóvenes siguen liderando en el rubro con su compañía. La historia de vida de Lopes Lara llamó la atención de Forbes porque no disponía de herencias previas ni linaje familiar ligado a la informática.