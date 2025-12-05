Verano en Brasil: cuáles son las opciones más convenientes para que los argentinos paguen sus gastos

Brasil espera un boom de argentinos este verano. En este contexto, conocer cuáles son las alternativas para afrontar los gastos puede marcar la diferencia.

Brasil volverá a ser, una vez más, el destino internacional estrella para los argentinos durante el verano. Y no es casualidad: en 2024 viajaron 1.953.548 turistas nacionales al país vecino, consolidándolo como la primera opción fuera de Argentina. Pero el fenómeno se aceleró todavía más en 2025: solo entre enero y octubre casi 3 millones de argentinos cruzaron la frontera , un crecimiento interanual superior al 85% .

Con este nivel de demanda, impulsado por el tipo de cambio favorable en Brasil y los altos precios en la Costa Atlántica, surge una pregunta clave: ¿cómo conviene pagar los gastos allá?

Entre tarjetas, efectivo, reales y nuevas billeteras con integración a Pix, la diferencia final puede llegar a ser de 20% a 30% según el método elegido.

El sistema de pagos instantáneos de Brasil , Pix, se transformó en la herramienta más conveniente para los turistas argentinos. Creado por el Banco Central de Brasil, hoy muchas fintech, cripto billeteras y bancos digitales argentinos permiten utilizarlo de forma directa: el usuario paga en reales, pero el dinero se debita en pesos. La clave del ahorro está en el tipo de cambio: pagar con Pix desde una app argentina equivale a usar un tipo de cambio financiero, que en las últimas semanas se ubicó cerca de los $1.500 por dólar. En cambio, pagar con tarjeta tradicional implica el uso del dólar tarjeta, que hoy está en $1.910. La diferencia supera los $400 por dólar. Llevado al gasto diario, significa que una comida, un traslado o una compra de supermercado pueden costar 20% o 30% menos si se paga vía Pix. Entre las apps argentinas que permiten usar Pix están Mercado Pago, Belo, Fiwind, Lemon, Prex, Cocos, Brubank, Binance Pay y Bybit Pay, entre otras.

Otra alternativa es viajar directamente con reales comprados en Argentina. La ventaja principal es la previsibilidad: el viajero ya sabe cuánto gastará y evita fluctuaciones del tipo de cambio. Sin embargo, no es la opción más recomendable. Comprar reales en Argentina suele incluir spreads más altos y cotizaciones menos competitivas que las digitales.

Dólares

Muchos viajeros viajan con dólares físicos y los cambian por reales en casas de cambio brasileñas. Aunque es un método simple, depende de la cotización del día, que puede ser menos favorable que el tipo de cambio financiero obtenido a través de las billeteras virtuales. Además, llevar grandes sumas en efectivo siempre tiene sus riesgos. Para quienes eligen esta opción, es recomendable cambiar montos pequeños y verificar tasas en distintas casas de cambio, ya que las comisiones pueden variar significativamente según la ciudad.

Tarjeta de débito

Otra opción es usar una tarjeta de débito vinculada a una cuenta de ahorro en dólares. En ese caso, cada consumo en reales se transforma en un débito en dólares, evitando el dólar tarjeta y su carga impositiva. Esto puede resultar conveniente si el turista tiene dólares ahorrados, aunque no implica un ahorro respecto al tipo de cambio financiero.

Tarjeta de crédito

Si bien se usa en muchos casos, como reserva de hoteles o alquileres de auto, la tarjeta de crédito es la opción menos conveniente. Si pagás el resumen en pesos, se aplican percepciones y recargos que pueden aumentar el costo final hasta un 30%. Además por seguridad, tampoco se recomienda, debido a que las clonaciones de tarjeta en el país vecino son frecuentes.

Se espera récord de turistas para el verano

Los destinos más buscados por los argentinos en Brasil volverán a ser los clásicos del verano: Florianópolis, Río de Janeiro, Búzios, Porto Seguro, Maragogi, Natal y Maceió encabezan la demanda.

Las agencias de viaje ya anticipan una temporada récord, impulsada por la combinación de nuevas rutas aéreas, promociones en pasajes, playas paradisíacas, servicios turísticos competitivos y buenos precios. Al respecto, el tipo de cambio juega a favor, sumado a opciones de pago más cómodas y eficientes.