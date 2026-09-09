Santiago Bausili dio explicaciones sobre el oro del BCRA: "Las auditorías no tuvieron observaciones"

El presidente del Banco Central habló en el Senado sobre los movimientos de las reservas de oro. Aseguró que las auditorías de 2023, 2024 y 2025 no objetaron inconsistencias.

El presidente del BCRA , Santiago Bausili , defendió este miércoles en el Senado la administración de las reservas de oro y aseguró que los movimientos realizados por la entidad se encuentran "documentados y registrados". Además, afirmó que las auditorías correspondientes a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025 fueron completadas sin observaciones.

Bausili se presentó ante una comisión de la Cámara alta en el marco del debate por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Si bien aclaró que el oro no era específicamente uno de los temas centrales de la discusión, decidió responder las preguntas de los legisladores y brindar detalles sobre la administración de esos activos.

"Hubo bastantes preguntas sobre el oro, que no es tema de esta comisión. Indirectamente hay un vínculo que están tratando de construir en el artículo 33, pero lo voy a tocar igual el tema del oro para que se queden tranquilos" , señaló el titular del BCRA.

En ese sentido, defendió los controles existentes sobre las reservas y cuestionó algunas de las críticas que se realizaron sobre el tema. "Me preocupa la falta de comprensión de texto o lectura de los informes que existen", lanzó.

El presidente del Banco Central explicó que la posición de oro de la autoridad monetaria está sometida a tres niveles de control: una auditoría interna, una auditoría externa y las revisiones de la Auditoría General de la Nación. Según detalló, la auditoría externa era realizada hasta el momento por Price Waterhouse y existe un régimen de rotación de los auditores para evitar vínculos permanentes entre la entidad auditada y la firma encargada de revisar sus cuentas.

"Las tres entidades completaron sin observaciones la auditoría del año 23, del 24 y del 25", aseguró Bausili ante los senadores.

El funcionario sostuvo además que toda la documentación correspondiente se encuentra disponible en los informes financieros del Banco Central y recordó que la Auditoría General de la Nación también tuvo acceso a la información.

Oro del BCRA: Bausili reveló detalles de los movimientos y defendió el secreto frente al mercado.

"En la página del Banco Central están todos los estados financieros, están los informes de auditoría y la AGN también tiene a disposición los informes de auditoría, incluyendo que ya está completo el de 2025", afirmó.

Bausili remarcó que los tres cierres anuales que se produjeron durante su gestión al frente de la entidad fueron revisados sin que se formularan observaciones. "2023, 2024 y 2025, que son los tres cierres de años en el que yo estuve a cargo del Banco Central, están y no tienen comentarios", enfatizó.

Por qué el BCRA no informa todos los movimientos del oro

Uno de los principales puntos de la exposición estuvo vinculado con la información que el Banco Central decide no difundir de manera inmediata al público sobre los movimientos de sus reservas.

Para Bausili, la administración de las reservas internacionales requiere preservar cierta información sensible frente a los mercados financieros. "Cuando un participante del mercado financiero, en particular uno relevante como el Banco Central, expone sus posiciones financieras, está invitando al resto de los agentes financieros a operar en contra de esos intereses", explicó.

Según argumentó, la difusión de determinadas posiciones o movimientos puede encarecer y dificultar las operaciones del Banco Central. Por ese motivo, aseguró que parte de la información se publica con un retraso. "Hay cierta información que se resguarda del mercado", sostuvo. De todos modos, buscó diferenciar la reserva de información frente al mercado de la falta de controles. "La información está disponible, está auditada y están los informes de auditoría", afirmó.

Bausili aseguró que "todos los movimientos del oro están documentados y están registrados", aunque explicó que esos datos no se ponen inmediatamente a disposición del público general para evitar que sean utilizados por operadores del mercado en contra de los intereses de las reservas internacionales. "La AGN obviamente tuvo acceso a esa información, la revisó y por eso completó sus informes de auditoría sin comentarios, igual que los de Price Waterhouse", agregó.

El oro físico del BCRA y las reservas depositadas en Suiza

Durante su exposición, Bausili también dio detalles sobre la composición de las reservas de oro y explicó que el Banco Central cuenta con dos tipos de tenencias. Por un lado, se encuentra el oro físico depositado en las bóvedas del Banco Central. Por otro, existe una porción de las reservas que está depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), con sede en Suiza, una institución conocida como el "banco de los bancos centrales".

El funcionario explicó que los movimientos realizados durante 2024 estuvieron vinculados con una oportunidad detectada en el mercado internacional del oro. Según relató, existen diferentes calidades de lingotes, en función de sus características y de la época en que fueron producidos. Algunos lingotes más antiguos pueden implicar mayores costos o dificultades para ser aceptados y comercializados en determinadas operaciones.

"Dependiendo de cuándo sea eso hay distintas calidades. Y hay calidades que son más o menos aceptables o tienen un costo", explicó Bausili. Para graficarlo, comparó la situación con las diferencias que existen en el mercado cambiario argentino entre los denominados dólares "cara chica" y "cara grande", que pueden tener distintos costos o descuentos según el mercado.

La oportunidad que detectó el BCRA en 2024

Bausili señaló que a principios de 2024 se produjo una situación particular en el mercado internacional del oro, con una elevada demanda de lingotes.

Ese escenario, según explicó, redujo los costos asociados a la aceptación de lingotes más antiguos o de calidad que requiere mayores procesos de análisis. "Se nos dio la circunstancia a principios de 2024 que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro. Y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos", afirmó.

El titular del Banco Central sostuvo que la entidad aprovechó esa ventana de oportunidad para optimizar la administración de sus reservas. "Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico convertir esos oros", explicó Bausili ante los senadores.

De esta manera, el presidente del BCRA volvió a defender las decisiones tomadas en torno a las reservas de oro y buscó responder a los cuestionamientos sobre el destino y los movimientos de esos activos.