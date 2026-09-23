La Iglesia argentina avanzó con los preparativos para la visita del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina concluyó su 204ª reunión de la Comisión Permanente, donde los obispos analizaron distintos aspectos de la vida de la Iglesia y pusieron el foco en la organización de la próxima visita pastoral del Sumo Pontífice al país.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina concluyó su 204ª reunión y avanzó en los preparativos para la visita de León XIV.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó este miércoles su 204ª reunión, en un encuentro en el que los obispos analizaron distintos temas vinculados con la vida de la Iglesia en el país y dedicaron especial atención a los preparativos para la próxima visita pastoral del papa León XIV a la Argentina.

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La reunión contó con la participación del nuncio apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, quien asistió por primera vez a un encuentro de la Comisión Permanente. Durante las jornadas, el representante pontificio agradeció a los obispos por la recepción que recibió desde su llegada al país y manifestó su satisfacción por los avances alcanzados en la organización de la visita del Santo Padre.

Uno de los principales ejes del encuentro fue el estado de los preparativos en las distintas sedes que recibirán al Papa. Los obispos abordaron tanto los aspectos pastorales como las cuestiones organizativas vinculadas con la visita y destacaron la importancia del acontecimiento para la vida de la Iglesia argentina.

En ese marco, la Conferencia Episcopal señaló que la llegada de León XIV representa una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la comunión entre las comunidades y alentar la misión evangelizadora de la Iglesia.

Durante la reunión también se realizaron distintas votaciones y designaciones para organismos vinculados con la actividad pastoral.

En particular, fue aprobado Nicolás Nava como comisionado para la Comisión Pastoral Scout Católica para el trienio 2026-2029.

Asimismo, se eligieron los peritos que integrarán la Comisión Episcopal de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica durante el período 2026-2027. Los designados fueron el padre Juan Pablo Ballesteros, la hermana Mariana Zossi Campi, la hermana Siomara Elena Garro, Nora Beatriz Rodríguez y el padre Claudio Massuti.

El mensaje ante la visita de León XIV

Al finalizar el encuentro, la Comisión Permanente reafirmó su deseo de que la visita de León XIV se convierta en una ocasión de encuentro y esperanza para todo el pueblo argentino.

En ese sentido, los obispos invitaron a las distintas comunidades del país a continuar con la preparación espiritual y pastoral de cara a la llegada del Pontífice.

La organización de la visita se convirtió así en uno de los principales asuntos abordados durante la reunión de la Comisión Permanente, que congrega a representantes de la Iglesia argentina para analizar cuestiones pastorales y de organización.

Desde la CEA destacaron que el objetivo es que la presencia del Papa en el país trascienda el plano institucional y constituya también una instancia de renovación de la vida de las comunidades católicas y de fortalecimiento de la misión evangelizadora.