Mientras negocian una alianza, el PRO cruzó a La Libertad Avanza por Discapacidad: "El Gobierno se equivocó"

Los amarillos publicaron un comunicado en el que cuestionaron la visión del oficialismo en materia de discapacidad. El chispazo reaviva la desconfianza entre ambos espacios.

Luego del aluvión de críticas que desataron los cambios propuestos en el Presupuesto 2027 a la ley de emergencia en Discapacidad , La Libertad Avanza dio marcha atrás con las modificaciones y avanzó con un dictamen que -con cambios- toma como propias una serie de propuestas de la oposición para evitar un nuevo traspié. Tras recalcular, el PRO, lejos de dirimir las diferencias en la mesa de trabajo, le marcó la cancha al oficialismo: "El Gobierno se equivocó".

El macrismo, aliado natural de los libertarios, salió a cuestionar el intento de la dupla Javier Milei y Luis Caputo de imponer un nuevo recorte en las políticas públicas vinculadas a uno de los grupos más golpeados: los discapacitados. El mensaje se publicó en paralelo a la rúbrica del texto en la Cámara de Diputados que, como contó Ámbito, incluyó al mismo PRO entre los firmantes, junto a la UCR, el MID, La Neuquinidad, Producción y Trabajo y Argentina Federal.

El partido que a nivel nacional conduce el expresidente Mauricio Macri no ocultó el malestar con el mileismo por haber incluido en la ley de leyes las reformas al sector y lo expuso en redes sociales mediante un texto en el que señalan los equívocos de la administración y en el cual afirman que este tipo de decisiones socavan herramientas que permiten garantizar prestaciones y pensiones.

"Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos", manifestaron. Y, yendo al punto, no dudaron en afirmar que "en el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó".

Los amarillos consideraron que, además de los errores previos que afectaron al sector, el Ejecutivo volvió a equivocarse "al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones". Para el PRO, la discapacidad "debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas".

Para el macrismo ordenar las cuentas nacionales "es indispensable", pero remarcan que "nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias". "Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos", concluyeron.

Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de… — PRO (@proargentina) September 23, 2026

Negociaciones, dudas y desconfianza interna y entre los aliados

El comunicado se conoce en el marco de las negociaciones que ambos partidos llevan adelante para coordinar la agenda parlamentaria. Quincenalmente, representantes de La Libertad Avanza y del PRO se reúnen en una mesa de trabajo para discutir y consensuar proyectos que luego pasarán por el Congreso. Participan allí el jefe de bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Fernando De Andreis.

Fuentes del macrismo aseguraron a Ámbito que no fueron consultados sobre las modificaciones. Señalaron incluso que tomó desprevenidos a los legisladores violetas, que tampoco estaban al tanto de los cambios. "A nosotros no nos avisaron, pero también tomó por sorpresa a los libertarios", afirmaron.

El espacio también funciona como una prueba para recomponer el nivel de confianza entre ambos partidos con un horizonte claro: explorar un posible acuerdo de cara a las elecciones del 2027. El macrismo aspira a cohabitar una alianza, pero siempre y cuando se respeten determinados límites, entre ellos, la continuidad de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y en otros territorios dominados por el PRO.

Pero la discusión sobre las políticas de discapacidad volvió a poner en jaque la reconstrucción de la confianza, al menos transitoriamente. Y abrió también un foco de tensión al interior del propio Gobierno. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, afirmó Patricia Bullrich días atrás.

“Estas cosas resienten la relación con nuestros aliados”, sostuvo y planteó que los cambios deberían haber sido conocidos previamente por quienes integran la mesa política del Gobierno y por los legisladores que deberán defender el proyecto en el Congreso. “No puede venir en un Presupuesto algo distinto a lo que estábamos discutiendo", dijo y pidió una mesa política "donde las cosas se discutan porque, si no discuten antes, después el Gobierno, el país paga un montón de costos, y la gente qué va a pensar, que el Gobierno es totalmente insensible”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, también se refirió al conflicto y buscó encauzar la discusión hacia la mesa política de la Casa Rosada. Según explicó, ese ámbito se reúne los martes para abordar los principales temas de la gestión y Bullrich participó de uno de esos encuentros, aunque debió retirarse antes. “Los temas nuestros los hablamos el martes”, afirmó.

La declaración del funcionario nacional generó una contundente respuesta de la senadora. “Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba”,dijo y aseguró que no fue tal y como contó Santilli: "No vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos”.