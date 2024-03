El Gobierno finalmente convocará a los gobernadores por etapas para discutir el Pacto de Mayo

“Hablaremos con unos primero y con otros después, dependiendo de las agendas que tenga cada uno", aclaró Francos en declaraciones al canal La Nación + este martes desde ExpoAgro, y consideró que "hay una predisposición muy marcada de los gobernadores de tratar de avanzar hacia este Pacto del 25 de mayo". "Hay otros que no están y otros que no quieren venir, por lo que he escuchado”, apuntó en referencia a las palabras del gobernador Axel Kicillof, quien adelantó que no asistirá al encuentro en Córdoba.