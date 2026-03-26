El Gobierno formalizó a Fernando Iglesias como embajador en Bruselas tras unificar sedes diplomáticas + Seguir en









La designación se oficializó por decreto luego de la aprobación en la Cámara alta. La Cancillería concentró la representación ante Bélgica y la Unión Europea en una sola embajada como parte del ajuste del gasto público.

Fernando Iglesias será el embajador argentino en Bruselas. NA

Luego del visto bueno del Senado, el Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Iglesias como embajador argentino en Bruselas, Bélgica quien quedará a cargo de la representación ante Bélgica y la Unión Europea desde una única sede diplomática.

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La medida se concretó a través del Decreto 191/2026, publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno. Allí se dispuso su nombramiento como “embajador extraordinario y plenipotenciario” dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, sin alterar sus funciones en ambas representaciones.

Fernando Iglesias será embajador en Bélgica La oficialización llegó semanas después de que la Cámara alta aprobara el pliego, luego de que Iglesias fuera designado previamente “en comisión”. La votación se realizó el 26 de febrero, en una sesión donde también se avanzó con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

unión europea Archivo. Anteriormente, el Gobierno dispuso la fusión de las embajadas en Bélgica y ante la Unión Europea, que hasta entonces operaban por separado en Bruselas. Cortesía de la Unión Europea Antes del tratamiento en el recinto, el expediente atravesó la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Juan Carlos Pagotto, en medio de cuestionamientos del kirchnerismo. Legisladores como Juliana Di Tullio y Mariano Recalde participaron del debate y anticiparon su rechazo, incluso con críticas vinculadas a una denuncia judicial contra el funcionario, que el propio Iglesias calificó como “una campaña de difamación”.

En paralelo, el Ejecutivo había decidido avanzar con la reorganización de la estructura diplomática. Mediante el Decreto 94/2026, se dispuso la fusión de las embajadas en Bélgica y ante la Unión Europea, que hasta entonces operaban por separado en Bruselas.

Con este cambio, la sede ante Bélgica absorbió también la representación frente al bloque europeo, por lo que el embajador deberá desempeñar ambas funciones en simultáneo. Desde el Gobierno argumentaron que la decisión apunta a “racionalizar el gasto público” y se enmarca en la política de reestructuración estatal para sostener el equilibrio fiscal, sin afectar la operatoria diplomática. Iglesias ocupa así una vacante que permanecía libre desde junio de 2025. En la Casa Rosada destacaron su experiencia en relaciones internacionales y su participación en giras oficiales, además de contactos previos con autoridades europeas, como el embajador belga Hubert Cooreman.