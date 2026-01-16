Oficializan la designación de Fernando Iglesias como representante argentino ante la Unión Europea.

El exdiputado será Embajador y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea. La medida busca garantizar la continuidad de la representación diplomática, asegurar la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales y optimizar el gasto público.

El Gobierno nacional oficializó la designación de Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Argentina ante la Unión Europea , a través del Decreto 18/2026 , publicado este jueves en el Boletín Oficial .

La norma establece que Iglesias ejercerá la representación ante el bloque europeo sin perjuicio de sus actuales funciones como embajador argentino ante el Reino de Bélgica , cargo para el que había sido designado días atrás.

Según los considerandos del decreto, la medida busca garantizar la continuidad de la representación diplomática , asegurar la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales y optimizar el gasto público , al concentrar ambas funciones en un mismo funcionario. El texto precisa además que la Unión Europea otorgó el plácet de estilo , requisito indispensable para formalizar la designación.

El decreto aclara que los gastos derivados del nuevo rol serán imputados a partidas específicas del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto .

El pasado 8 de enero , el Poder Ejecutivo había formalizado mediante el Decreto 6/2026 el nombramiento de Iglesias como embajador ante Bélgica, en carácter “en comisión” , debido al receso del Senado, en uso de las facultades previstas en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional.

La sede diplomática argentina en Bruselas se encontraba vacante desde junio de 2025. El Gobierno fundamentó la designación en la necesidad de asegurar la representación en un destino considerado estratégico para los intereses argentinos, en un contexto marcado por las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.

Iglesias, exdiputado nacional, cuenta con experiencia en política exterior y se desempeñó como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Además, acompañó al presidente Javier Milei en giras oficiales y mantuvo encuentros con autoridades diplomáticas europeas.

La designación se produce en la antesala de la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, prevista para este sábado en Asunción, Paraguay, con la participación de jefes de Estado y autoridades de ambos bloques.