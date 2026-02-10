El Gobierno unificó las embajadas ante Bélgica y la Unión Europea tras el nombramiento de Fernando Iglesias

El decreto 94/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, ordena el cierre de la sede ante la Unión Europea y transfiere sus funciones a la Embajada en Bélgica, con la designación de Fernando Iglesias como embajador ante ambos destinos para evitar duplicidades.

El Gobierno concentrará las funciones diplomáticas ante Bélgica y la Unión Europea en una sola sede.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este martes, mediante el Decreto 94/2026 publicado en el Boletín Oficial , la unificación de las embajadas argentinas en Bruselas ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea. Con esta medida, la Argentina concentrará en una sola sede las funciones diplomáticas que hasta ahora estaban repartidas entre dos representaciones, aunque sin modificar sus atribuciones respectivas.

Según el texto oficial, la antigua Embajada ante la Unión Europea dejará de funcionar como sede independiente y todas sus responsabilidades, personal y estructura serán transferidos a la Embajada ante el Reino de Bélgica , cuyo titular será también el embajador argentino ante la Unión Europea .

El decreto aclara expresamente que esta unificación no altera las funciones ni las responsabilidades de la diplomacia argentina frente a ambos destinos. “La Embajada ante el Reino de Bélgica asumirá las funciones de la Embajada ante la Unión Europea y el titular de dicha Embajada será también Embajador ante la Unión Europea”, dispone el texto firmado por el presidente Javier Milei .

La medida se enmarca en una política de racionalización de estructuras que busca evitar duplicidades innecesarias en funciones, personal y recursos , sin afectar la participación y representación de la Argentina ante un bloque clave para las exportaciones, la política internacional y las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea .

Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto indicaron que la decisión responde a la necesidad de racionalizar el gasto público sin que ello altere el normal desenvolvimiento de las actividades que tiene a cargo la Cancillería . La reducción de estructuras diplomáticas en el exterior viene siendo analizada desde los primeros meses de la administración actual y forma parte de los ajustes orientados a reducir el déficit fiscal .

En la elaboración del decreto participaron distintas dependencias de la Cancillería, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales y la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior. También intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que evaluó la medida desde el punto de vista legal y ratificó la competencia presidencial para ordenar estos cambios, en ejercicio del artículo 99 de la Constitución Nacional.

El texto oficial prevé que los gastos necesarios para llevar adelante el proceso de unificación serán atendidos con cargo a las partidas del presupuesto asignado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nuevo embajador y continuidad

La unificación se concretó tras la designación de Fernando Iglesias como nuevo embajador argentino ante el Reino de Bélgica, tras ser postulado por el presidente Milei. Una semana después, Iglesias fue también elegido para asumir la representación del país ante la Unión Europea.

Fernando Iglesias Fernando Iglesias fue designado embajador ante Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea para garantizar continuidad diplomática. NA

La sede diplomática argentina en Bruselas -estratégica por su doble rol bilateral y multilateral- permanecía vacante desde junio del año pasado. El Gobierno argumentó que la designación de Iglesias busca asegurar la continuidad de la representación diplomática en un contexto considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales del país.

Iglesias cuenta con experiencia en relaciones internacionales y un desempeño previo como titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados. Durante el año pasado acompañó al presidente en giras oficiales en el exterior y mantuvo encuentros con el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman, ejerciendo funciones de representante no oficializado ante el bloque europeo.

La reconfiguración de la representación diplomática ocurre en medio de la expectativa que generó la firma de un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea -llevado a cabo en Asunción, Paraguay- y ratifica la intención del Gobierno de fortalecer su inserción internacional, aunque con un esquema más compacto de sus sedes en el exterior.