Tras seis años, se constituyó la Comisión Bicameral para controlar los organismos de seguridad

Este ente no se conformaba desde el año 2018 , durante el gobierno de Juntos por el Cambio. De esta forma, el designado para presidir la comisión es el senador Martín Goerling , parte del bloque Frente PRO.

"Está comisión debería cumplir una función de control de los órganos de seguridad interior con lo que va a venir en la Argentina", prosiguió.

martin-goerling Comisión.jpg Martín Goerling presidirá la comisión. Perfil

Luego, se extendió afirmando: "Como senador de la Provincia de Misiones también tengo una responsabilidad de darle una mirada federal a esto. En el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el territorio de la Argentina hay mucho por hacer y controlar, y darle la seguridad a los argentinos de respetar la constitución, de que las fuerzas actúen como tiene que actuar asegurándole a los argentinos que se respeten las libertades individuales”.

Esta comisión tiene como objetivo “resguardar a la ciudadanía, que se respeten los derechos humanos, la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, de los abusos policiales no solamente de las fuerzas federales sino de las fuerzas provinciales también”, aseguró Goerling.

Martin Lousteau quedó al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia

Hace tres meses se designaron los cambios en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, puesto clave disputado por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

En ese sentido, en una alianza entre Unión por la Patria (UP) y la oposición menos dura, el senador nacional de la UCR, Martín Lousteau, fue seleccionado como presidente de la comisión.

El lugar al que accedió Lousteau tomó una relevancia importante luego de la reforma que el Gobierno encara en la renombrada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el DNU que le otorgó a este organismo $100.000 millones en gastos reservados.

Lousteau llegó a la presidencia de la Comisión Bicameral que supervisará en particular a la SIDE, luego de un acuerdo entre UP y la UCR. El diputado de UP, Leopoldo Moreau, quedó confirmado como vicepresidente primero de la bicameral, mientras que el senador kirchnerista Oscar Parrilli fue proclamado secretario de comisión.