El Gobierno le respondió a Mauricio Macri por la guerra con Javier Milei: "Está exaltado y nervioso"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos , cuestionó la actitud del expresidente Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas porteñas y lo acusó de estar "un poco exaltado" y "nervioso", aunque no descartó negociar con el PRO en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Francos se refirió a Ficha Limpia, uno de los principales focos de enfrentamiento entre el Gobierno y el PRO: "No sé por qué se pone tan nervioso, ha perdido un poco la compostura en sus cuestionamientos. Finalmente, han hecho campaña como hemos planteado alrededor del tema de Ficha Limpia si salía y ahora que no salió".

"No creo que merezca más comentarios que esto. Tanto él como la diputada (Silvia) Lospennato han montado una campaña alrededor de este tema", aseveró, al tiempo que expresó: "Echarle la culpa al presidente Milei del tratamiento de Ficha Limpia es absurdo y no tiene sentido. El Presidente no tuvo nada que ver".