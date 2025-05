Mauricio Macri volvió a apuntar contra Horacio Rodríguez Larreta por su candidatura por fuera del PRO: "Es un revanchismo personal"

El expresidente cuestionó al ex jefe de Gobierno porteño por presentarse por fuera del PRO en las elecciones legislativas del próximo domingo.

"Larreta no pudo elaborar el fracaso en la elección nacional y no le importó hacer algo dañino contra algo que él ayudó a crear" , disparó el líder del partido amarillo en diálogo con Radio Rivadavia, en una entrevista a la que acudió con la candidata a legisladora del PRO Silvia Lospennato .

"Es su equipo, su gente, muchos estuvieron con él. No puede ir contra su gente. Es un revanchismo personal ", agregó Macri.

Además, afirmó estar arrepentido de haber llevado a Jorge Macri a la Ciudad de Buenos Aires. "Me arrepiento de haberlo traído a la Ciudad. La gente está mal, ¿cómo no me voy a arrepentir?", enfatizó.

Por su parte, Macri pidió cuidar los logros del PRO en los 17 años de gestión. "Tenemos una ciudad muy linda, con un espacio público maravillosos. Tenemos bares, restaurantes, plazas, iluminación, seguridad. Todo eso no fue casualidad. Fue un laburo de muchos años de un equipo que fue mejorando, formando nuevos cuadros, renovándose y que sigue en la gestión todos los días", señaló.

"Tenemos que cuidar lo que logramos. Quizás alguno quiere darse el gusto y probar otra cosa y todo lo que construimos en 17 se va al demonio en un par de años", concluyó.

Días atrás, el expresidente había aseverado que tanto Larreta como Patricia Bullrich "perdieron porque priorizaron la vocación de poder de ellos, su ego, en vez del proyecto".

Mauricio Macri apuntó contra Javier Milei por Ficha Limpia: "La desilusión que tengo es infinita"

La guerra por la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado continúa sin tregua. Este lunes, Mauricio Macri salió con los tapones de punta contra Javier Milei, a quien responsabilizó por el voto negativo de los dos senadores misioneros que terminaron por hacer naufragar la iniciativa. "La desilusión que tengo es infinita", dijo el ex Presidente.

Este lunes, Milei denunció que el texto se cayó por culpa de un pacto "Cristina - Macri". “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, comentó el titular del poder Ejecutivo en una entrevista.

Así las cosas, el propio Mauricio Macri recogió el guante y manifestó su enojo con el libertario. El ex jefe de Gobierno compartió la publicación de Lospennato en X y comentó: "Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria".

"No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", agregó en un breve epígrafe.