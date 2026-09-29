El Gobierno nombró a dos nuevos funcionarios en áreas clave de la Jefatura de Gabinete de Ministros: Walter Daniel Lanaro como subsecretario de Enlace Legislativo y Juan Andrés Trebino como subsecretario de Ambiente. Las designaciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.
El Gobierno designó nuevos subsecretarios: Daniel Lanaro de Enlace Legislativo y Juan Trebino de Ambiente
Walter Lanaro, exsenador bonaerense del PRO, y Juan Andrés Trebino, exfuncionario ambiental durante la gestión de Mauricio Macri, asumirán funciones en la Jefatura de Gabinete.
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Lanaro fue nombrado a través del Decreto 1118/2026. Militante del PRO, se define como liberal en sus redes sociales y, antes de sumarse a la gestión libertaria, fue senador provincial bonaerense.
Trebino, en tanto, fue designado mediante el Decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre. Estará al frente de la Subsecretaría de Ambiente, que funciona dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete.
El nuevo subsecretario suma al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración pública. Su primer cargo estatal fue en 2011, como asesor legal de la Dirección Nacional de Control Ambiental. En 2015, durante la presidencia de Macri, pasó a conducir esa misma dirección durante siete meses, y luego ascendió a subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, cargo que dejó en diciembre de 2019.
Con su designación, la Subsecretaría de Ambiente vuelve a tener titular después de dos meses en los que funcionó sin conducción formal.
Los nombramientos se suman a otros cambios recientes en el Gabinete. Meses atrás, el Gobierno había designado a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua. Esa designación, formalizada por el Decreto 730/2026 con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se produjo en un contexto de tensión con el sector científico por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).