El Gobierno designó nuevos subsecretarios: Daniel Lanaro de Enlace Legislativo y Juan Trebino de Ambiente + Agregar ámbito en









Walter Lanaro, exsenador bonaerense del PRO, y Juan Andrés Trebino, exfuncionario ambiental durante la gestión de Mauricio Macri, asumirán funciones en la Jefatura de Gabinete.

Las designaciones fueron oficializadas mediante dos decretos publicados este martes en el Boletín Oficial y llevan la firma de Javier Milei y Diego Santilli. Mariano Fuchila

El Gobierno nombró a dos nuevos funcionarios en áreas clave de la Jefatura de Gabinete de Ministros: Walter Daniel Lanaro como subsecretario de Enlace Legislativo y Juan Andrés Trebino como subsecretario de Ambiente. Las designaciones fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial.

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Lanaro fue nombrado a través del Decreto 1118/2026. Militante del PRO, se define como liberal en sus redes sociales y, antes de sumarse a la gestión libertaria, fue senador provincial bonaerense.

Trebino, en tanto, fue designado mediante el Decreto 1119/2026, firmado el 28 de septiembre. Estará al frente de la Subsecretaría de Ambiente, que funciona dentro de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete.

El nuevo subsecretario suma al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y en la administración pública. Su primer cargo estatal fue en 2011, como asesor legal de la Dirección Nacional de Control Ambiental. En 2015, durante la presidencia de Macri, pasó a conducir esa misma dirección durante siete meses, y luego ascendió a subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, cargo que dejó en diciembre de 2019.

Con su designación, la Subsecretaría de Ambiente vuelve a tener titular después de dos meses en los que funcionó sin conducción formal.

Los nombramientos se suman a otros cambios recientes en el Gabinete. Meses atrás, el Gobierno había designado a Adriana Baravalle, especialista en inteligencia artificial, como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, en reemplazo de Darío Genua. Esa designación, formalizada por el Decreto 730/2026 con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Diego Santilli, se produjo en un contexto de tensión con el sector científico por reclamos de financiamiento y la baja de cientos de becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).