El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias y fijó un temario con Presupuesto 2026 y reformas clave

El Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial el decreto que formalizó la convocatoria. El oficialismo El oficialismo busca aprobar varias reformas clave para la segunda mitad del mandato de Javier Milei.

Las extraordinarias se extenderán durante 12 días hábiles. CAC

El Gobierno formalizó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 10 y el 30 de diciembre, con un listado de seis proyectos que integrarán la agenda legislativa. La decisión quedó oficializada a través del Decreto 865/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Presupuesto 2026: prioridad del Ejecutivo para equilibrar las cuentas El temario incluye el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026, considerado por el Ejecutivo como la señal inicial de orden fiscal hacia los mercados. La intención oficial es lograr la media sanción el miércoles 17, con eventuales ajustes que no afecten la meta de equilibrio, condición que el Gobierno ya dejó planteada frente a posibles negociaciones.

Llamado a sesiones extraordinarias El dictamen de mayoría que se aprobó a principios de noviembre en la Cámara baja perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario, por lo que se deberá emitir un nuevo despacho para que el proyecto llegue al recinto. Los libertarios están confiados en que tendrán los avales para repetir ese dictamen, que en el primer intento consiguió 21 firmas de los 49 diputados que integran la comisión de Presupuesto.

Ley de Inocencia Fiscal: cambios en impuestos y fraude fiscal La convocatoria también incorpora la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a revisar parámetros tributarios y el régimen simplificado del impuesto a las ganancias. El proyecto prevé elevar el monto a partir del cual se configura fraude fiscal y reducir los plazos de prescripción.

En el paquete figura, además, la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, junto con el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo enviará durante el período extraordinario. Esta iniciativa forma parte del conjunto de reformas debatidas en el Consejo de Mayo, cuyos integrantes fueron citados para este martes a las 13.30, tras recibir el borrador del informe final con conclusiones de los encuentros del año.

Congreso El Ejecutivo apunta a fomentar el empleo formal, bajar costos laborales y mejorar la competitividad del mercado. Sobre la reforma laboral no trascendieron demasiados detalles, pero se sabe que el Gobierno pretende dinamizar el mercado de trabajo, bajar los costos laborales y reducir las cargas patronales para fomentar el empleo formal. Reforma del Código Penal: endurecimiento de penas y criterios de excarcelación Otro de los ejes que llegarán al recinto es la reforma del Código Penal. El Gobierno propone endurecer penas, ampliar el listado de delitos y modificar criterios de prescripción, excarcelación y agravantes. El nuevo Código busca imponer lo que en el Gobierno llaman la "doctrina Bullrich", que se traduce en "el que las hace, las paga", e incluye la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y contra menores. Finalmente, el decreto incluye un proyecto para actualizar la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar. La revisión responde a pedidos de provincias de Cuyo y del Norte, que reclaman una normativa que les permita definir sus propias zonas periglaciares y avanzar en proyectos mineros. Fuentes de la Casa Rosada deslizaron que el Presidente planea volver a llamar a los legisladores a extraordinarias entre fines de enero y mitad de febrero.