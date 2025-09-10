El Gobierno oficializó la renuncia del titular del INTI y la designación de nuevas autoridades

El decreto 642/2025, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la salida de Daniel Omar Horacio Afione del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y nombró a Miguel Ángel Romero y a Carlos María Gallo al frente del INTI y del INPI, respectivamente.

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles una serie de cambios en organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Economía, a través del decreto 642/2025 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

La norma aceptó la renuncia presentada por el ingeniero Daniel Omar Horacio Afione como presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con fecha 1° de septiembre de 2025.

En su reemplazo, fue designado el abogado Miguel Ángel Romero como nuevo titular del INTI, bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de la fecha.

Romero es abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) , donde también se desempeña como docente. Además, realizó posgrados en Defensa del Consumidor Constitucional , fue director del Servicio de Conciliación Previa de las Relaciones de Consumo (COPREC) y hasta ahora ocupó el cargo de asesor en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía .

Asimismo, el decreto dispuso el nombramiento del abogado Carlos María Gallo como presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), cargo que ocupa desde el 3 de septiembre de 2025.

La renuncia de Daniel Afione

Afione anunció su salida del el INTI a fines de agosto tras un mandato atravesado por fuertes cuestionamientos internos y sindicales. Durante su gestión, el organismo perdió 726 trabajadores, cerca del 23% de su personal, entre técnicos, auxiliares y profesionales. Para gremios y empleados, esos despidos implicaron un vaciamiento de áreas estratégicas, con impacto directo en la asistencia a pymes y en los controles de calidad de los productos industriales que llegan al mercado.

Además, fue criticado por su doble rol: mientras presidía el INTI, también ocupaba la vicepresidencia de la consultora privada AITA, dedicada a prestar servicios similares a los del instituto, especialmente en la industria automotriz. Ese solapamiento fue señalado como un conflicto de interés que afectó la transparencia de la institución.

En el plano político, la Multisectorial del INTI destacó que la salida de Afione se produce tras la derogación del Decreto 462/25, que buscaba modificar la estructura interna del organismo. A su vez, los trabajadores continúan reclamando por salarios atrasados, precarización laboral, becas no renovadas y la reactivación de la carrera profesional, congelada desde hace varios años.

El rol estratégico del INTI

Fundado en 1957, el INTI es un organismo clave en innovación tecnológica, certificación y asistencia técnica. Sus laboratorios verifican desde la calidad de la leche hasta el poder calorífico del gas natural, tareas que impactan en la seguridad y el consumo diario de millones de personas.

inti ok.jpg El INTI es un organismo clave en innovación tecnológica, certificación y asistencia técnica.

Con presencia en todo el país, el instituto cuenta con 23 sedes regionales –Centro, Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia– además del Parque Tecnológico Migueletes en San Martín.

En 2025, el INTI dispuso de un presupuesto de $85.629 millones, aunque hasta julio apenas se había ejecutado el 40%. Esa cifra representa apenas el 0,07% del gasto público nacional, un porcentaje que, pese a su modestia, ilustra la relevancia del organismo dentro del entramado productivo argentino.