El Gobierno desmanteló un organismo dependiente del INTI dedicado a la certificación de calibración para laboratorios

Se trata del Servicio argentino de Calibración y Medición (SAC), creado en 1985. Desde Casa Rosada detallaron que sus funciones se duplicaban con las del Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

El INTI pierde otra de sus históricas funciones tras la resolución del SAC.

El Gobierno llevó adelante una nueva medida que avanza en la desregulación del Estado: confirmó la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC). La normativa fue oficializada a través de la Resolución 198/2025 publicada el pasado 28 de noviembre.

Según detallaron desde Casa Rosada, la medida busca "eliminar la superposición de tareas con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), que nuclea a los entes certificadores y laboratorios privados para la realización de ensayos, certificaciones y procedimientos técnicos".

aviso_335346 (1) El Gobierno confirmó la disolución del organismo dependiente del INTI. Boletín Oficial. La disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición El organismo estaba- hasta su disolución - bajo el paraguas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Su objetivo principal era brindar a la industria la posibilidad de calibrar sus instrumentos y realizar sus mediciones en laboratorios cuya competencia técnica está asegurada. Su creación data de 1985 y entre sus funciones, el SAC organizaba "ensayos de aptitud con los laboratorios propios y ensayos interlaboratorios" para constatar "la calidad de los productos fabricados en el país" que "está muchas veces sujeta a controles en laboratorios de las propias empresas, para lo cual las mediciones efectuadas deben cumplir con normas internacionalmente aceptadas". Para ello, el INTI ofrecía a los laboratorios la posibilidad de una supervisión técnica permanente, ingresando a su Red INTI-SAC.

Según detalló el Gobierno, "la medida busca impulsar que los laboratorios certifiquen internacionalmente en el OAA, un organismo reconocido a nivel mundial. Además, la decisión responde a las políticas de desregulación, desburocratización y simplificación impulsadas por el Gobierno Nacional con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos".

"La existencia simultánea del SAC y el OAA generaba una innecesaria superposición de roles en la autorización de Certificados de Calibración y Medición. Por este motivo, la medida consolida un esquema unifi cado dentro del Sistema Nacional de Calidad y fortalece el sistema de calibración", ahondaron.

Además, a través de la Resolución N° 276/24 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía se autorizó a los "entes privados, además del INTI, a realizar la aprobación de modelos y verificaciones periódicas de instrumentos de medición" con el objetivo de "consolidar la gestión de la calidad en un esquema unificado bajo el OAA para generar mejores estándares de calidad, impulsar la transparencia y eliminar obstáculos al comercio". aviso_313985 La habilitación de instituciones privadas había sido anunciada en septiembre de 2024. Boletín Oficial Para respaldar su decisión, desde Casa Rosada recordaron que el OAA cuenta con "el reconocimiento internacional de las instituciones multilaterales más prestigiosas: el International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); International Accreditation Forum (IAF); Inter American Accreditation Cooperation (IAAC); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); International Halal Acreditation Forum (IHAF), entre otras".