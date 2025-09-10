El Gobierno oficializó a los directivos de organismos descentralizados tras el rechazo a los decretos delegados







Las designaciones alcanzan a la Junta de Seguridad en el Transporte, Vialidad Nacional, la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. También se nombraron nuevas autoridades en el INTI y el INPI.

El Gobierno confirmó este miércoles a los responsables de los principales organismos de Transporte, luego de que el Congreso rechazara los decretos delegados que disponían su eliminación y restituyera a sus titulares.

A través de los decretos 638, 639, 640 y 641/2025 publicados en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializaron las designaciones en la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la Dirección Nacional de Vialidad(DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Las designaciones del Gobierno En ese marco, el abogado Federico Suleta fue restituido al frente de la JST, mientras que el ingeniero Marcelo Campoy retomó su cargo en la DNV, funciones que habían dejado tras la firma del decreto que disponía la disolución de los organismos.

vialidad nacional.jpg El ingeniero Marcelo Campoy retomó su cargo en la DNV.

Por su parte, el arquitecto Carlos Frugoni asumirá como director ejecutivo de la CNRT en reemplazo de Edgar Pérez, designado en febrero de 2024. En tanto, el abogado Nicolás Dapena Fernández quedó a cargo de la ANSV, en la vacante que había dejado Pedro Scarpinelli en junio del año pasado.

La restitución de los entes implica, además, el descarte de la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que el Poder Ejecutivo había propuesto como organismo sustituto de la CNRT. En paralelo, mediante el decreto 642/2025, el Gobierno dispuso cambios en otros entes descentralizados: el abogado Miguel Ángel Romero fue nombrado presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en reemplazo del ingeniero Daniel Omar Horacio Afione, mientras que el abogado Carlos María Gallo asumió como titular del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) desde el 3 de septiembre.