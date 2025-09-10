El Gobierno desafectó del uso ferroviario el predio donde funciona el Parque de la Costa en Tigre







La medida fue oficializada mediante la resolución 1328/2025 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y alcanza un inmueble de más de 51 mil metros cuadrados ubicado en el cuadro de la estación Delta.

El predio está ubicado en la localidad de Tigre.

El Ministerio de Economía resolvió la desafectación del uso ferroviario del inmueble donde funciona desde 1997 el Parque de la Costa, en la localidad bonaerense de Tigre, a través de la resolución 1328/2025 firmada por el ministro Luis Caputo.

La norma alcanza un predio de 51.563,63 metros cuadrados, identificado con el CIE 0600076108/15, perteneciente al Estado Nacional y hasta ahora bajo jurisdicción de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA).

El texto establece además que, en caso de una eventual enajenación, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá disponer la mensura y el deslinde del perímetro, con la intervención de ADIFSA, considerando las restricciones y afectaciones existentes.

La medida fue comunicada a la AABE, a ADIFSA y a la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA).