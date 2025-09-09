La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reasignó funciones sobre el beneficio de Salario Complementario







La medida publicada este martes en el Boletín Oficial dispone que la Dirección General Impositiva tendrá a su cargo la declaración de caducidad y el recupero de fondos del programa de asistencia creado en 2020.

ARCA reasignó funciones vinculadas al beneficio de Salario Complementario.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la reasignación de competencias vinculadas al beneficio de Salario Complementario, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) creado en 2020. La disposición fue publicada este martes en el Boletín Oficial bajo el número 195/2025.

Según la norma, la Dirección General Impositiva será la encargada de definir las áreas que asumirán las funciones que anteriormente estaban bajo la órbita de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la disuelta AFIP, entre ellas la declaración de caducidad del beneficio y el recupero de fondos, o bien el archivo de las actuaciones.

Marco institucional tras la creación de ARCA en reemplazo de la AFIP La decisión se enmarca en la adecuación institucional posterior al Decreto 953/2024, que dispuso la creación de ARCA como organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, en reemplazo de la AFIP, manteniendo sus competencias legales y responsabilidades.

Arca Agencia de Recaudación y Control Aduanero Afip La medida se enmarca en la reorganización institucional tras la creación de ARCA. Mariano Fuchila

Asimismo, la disposición establece que los recursos jerárquicos presentados contra los actos administrativos que declaren la caducidad del beneficio serán resueltos dentro de la Dirección General Impositiva, con carácter definitivo en los términos previstos por la normativa vigente.

De esta manera, se actualiza el procedimiento que había sido fijado en 2021, cuando la AFIP estaba a cargo de los controles y acciones de recupero del programa de asistencia. La norma lleva la firma del director ejecutivo de ARCA, Juan Alberto Pazo, y entra en vigencia desde hoy.