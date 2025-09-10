El Gobierno prorrogó hasta 2026 la concesión de Ferrosur Roca en la Línea General Roca







La medida se adoptó a través de la resolución 52/2025 de la Secretaría de Transporte, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. También se dispuso iniciar un nuevo proceso de contratación para definir el esquema de operación futura del servicio.

Ferrosur Roca continuará operando la Línea General Roca hasta septiembre de 2026. Mariano Fuchila

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía resolvió extender hasta el 10 de septiembre de 2026 el contrato de concesión de la empresa Ferrosur Roca Sociedad Anónima para la explotación de cargas en la Línea General Roca, excepto el corredor Altamirano-Miramar y sus tramos urbanos.

La decisión fue oficializada mediante la resolución 52/2025, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que establece además el inicio de un procedimiento de contratación con el fin de diseñar un nuevo esquema de vinculación entre el Estado nacional y el sector privado en ese corredor ferroviario.

ferrosur-locomotora-gt La resolución 52/2025 oficializa la prórroga y el inicio de un nuevo procedimiento.

Objetivo de la medida para la logística ferroviaria La medida se enmarca en la política del Gobierno de mantener la operatividad del transporte ferroviario de cargas y asegurar la conectividad de los polos productivos del país, en especial en el sur de la región pampeana y la Patagonia.

El Ministerio de Economía destacó que la extensión del contrato permitirá evitar interrupciones en la logística de transporte de cargas esenciales y reducirá riesgos para la cadena de suministro agrícola e industrial, manteniendo la eficiencia del servicio.

20230503214823_ferrosur-roca (1) La medida asegura la continuidad del transporte ferroviario de cargas esenciales. Vigencia de la prórroga y condiciones Según se detalla en la norma, la prórroga tendrá vigencia hasta 2026 o hasta que se perfeccione la nueva contratación, lo que ocurra primero. La medida instruye a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y a Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima a intervenir en el proceso, y notifica también a Ferrosur Roca.