Clubes de barrio: establecen nuevos procedimientos para acceder a la tarifa diferencial de luz y gas

Ministerio de Economía fijó un reempadronamiento obligatorio para garantizar que los subsidios de electricidad y gas lleguen a quienes cumplen los requisitos.

Los clubes de barrio deberán reempadronarse para mantener el beneficio de la tarifa diferencial de luz y gas.

El Ministerio de Economía dispuso este miércoles un nuevo procedimiento para que los clubes de barrio y de pueblo puedan mantener el beneficio de la tarifa diferencial en los servicios de electricidad y gas por redes, a través de la disposición 4/2025 publicada en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, aprueba los lineamientos y la metodología que deberán seguir estas instituciones para revalidar su inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, creado por la ley 27.098.

luz y gas tarifas subsidios 2022.jpg Los clubes tendrán 90 días corridos para completar el reempadronamiento.

Dónde se realiza el trámite para mantener los subsidios de luz y gas Según lo dispuesto, el trámite se deberá realizar mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde los clubes deberán presentar la documentación que acredite su condición de beneficiarios de los subsidios.

El texto establece que aquellos clubes que actualmente acceden a la tarifa diferencial tendrán un plazo de 90 días corridos para iniciar el proceso de reempadronamiento y solicitar la evaluación de permanencia en el régimen. Una vez cumplido ese paso, la autoridad de aplicación analizará cada caso y determinará la continuidad del beneficio.

En la disposición se indicó que se busca ordenar y actualizar el registro de instituciones alcanzadas, para garantizar que el subsidio llegue de manera efectiva a los clubes que cumplen con los requisitos legales y sociales previstos por la normativa vigente.