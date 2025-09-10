Clubes de barrio: establecen nuevos procedimientos para acceder a la tarifa diferencial de luz y gas

El Ministerio de Economía dispuso este miércoles un nuevo procedimiento para que los clubes de barrio y de pueblo puedan mantener el beneficio de la tarifa diferencial en los servicios de electricidad y gas por redes, a través de la disposición 4/2025 publicada en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, aprueba los lineamientos y la metodología que deberán seguir estas instituciones para revalidar su inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, creado por la ley 27.098.
Dónde se realiza el trámite para mantener los subsidios de luz y gas
Según lo dispuesto, el trámite se deberá realizar mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), donde los clubes deberán presentar la documentación que acredite su condición de beneficiarios de los subsidios.
El texto establece que aquellos clubes que actualmente acceden a la tarifa diferencial tendrán un plazo de 90 días corridos para iniciar el proceso de reempadronamiento y solicitar la evaluación de permanencia en el régimen. Una vez cumplido ese paso, la autoridad de aplicación analizará cada caso y determinará la continuidad del beneficio.
En la disposición se indicó que se busca ordenar y actualizar el registro de instituciones alcanzadas, para garantizar que el subsidio llegue de manera efectiva a los clubes que cumplen con los requisitos legales y sociales previstos por la normativa vigente.
