La ANMAT prohibió un queso crema, un suplemento dietario y dispositivos médicos sin registro

La medida, publicada en el Boletín Oficial, alcanza a productos alimenticios y médicos sin aval sanitario.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir la elaboración, distribución y comercialización en todo el territorio nacional de un conjunto de productos alimenticios y médicos que no cuentan con registros sanitarios ni condiciones que garanticen su seguridad.

Los productos prohibidos por la ANMAT A través de la Disposición 6693/2025, se estableció la prohibición sobre el “Queso cremoso, de la marca Quesos y Lácteos La Agustina”, tras una notificación de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense que detectó el uso de autorizaciones sanitarias inexistentes. El Instituto Nacional de Alimentos concluyó que se trata de un producto “falsamente rotulado” y, en consecuencia, ilegal.

En tanto, mediante la Disposición 6669/2025, la Anmat bloqueó la venta del “Dietary Supplement GABA Supports Relaxation High Potency”, de la marca Seanson y distribuido por Swanson Health Products (EE.UU.). El organismo precisó que no existen antecedentes de registro de ese suplemento dietario en el país, por lo que no es posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración ni inocuidad.

En tanto, la Disposición 6671/2025 dispuso además la prohibición del oxímetro “Pulse Oximeter - Fingertip-Imalatçi firma: JASON INT’L TRADING HK LIMITED - Hong Kong - Made IN P.R.C”. Según detalló la Anmat, durante una inspección se constató que el producto carece de datos de importador, de registros y de autorización sanitaria.

Finalmente, la Disposición 6696/2025 alcanzó a distintos equipos de asistencia respiratoria marca ResMed, entre ellos ventiladores Stellar 150 y respiradores Astral 150, además de un humidificador H4I, todos identificados con números de serie específicos.