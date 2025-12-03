Cuál fue el vehículo más beneficiado del cupo 2026 para autos eléctricos e híbridos en la Argentina + Seguir en









La asignación oficial de 50.000 unidades sin arancel privilegió a una marca que concentró el mayor número de modelos, mientras otros autos eléctricos e híbridos también aseguraron su llegada al país.

Ford marca presencia con Territory

La Ford Territory híbrida se convirtió en el modelo más beneficiado del cupo 2026 para la importación de vehículos híbridos y eléctricos sin el arancel del 35% entre Argentina y Brasil. La Secretaría de Industria y Comercio oficializó la asignación mediante la Resolución 513/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Dentro del bloque destinado a las terminales nacionales agrupadas en Adefa, Ford Argentina recibió 10.000 unidades, convirtiéndose en la marca más favorecida, muy por encima de otras automotrices locales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Otras asignaciones en el bloque de terminales incluyeron 1.900 unidades para FCA (Fiat 600 Hybrid y Leapmotor C10 y B10 Reev), 1.700 para PSA (Citroën C3 y C4 eléctricos), 4.080 para General Motors (Spark EUV y Captiva PHEV) y 1.600 unidades para Renault Argentina (Arkana Mild-Hybrid), completando un total de 19.280 vehículos.

Cuántas unidades alcanzó el cupo restante El cupo restante, destinado a importadores, alcanzó 30.720 unidades, que fueron adjudicadas entre más de 116.000 pedidos, conformando una lista de prelación de 85.670 autos. Entre los modelos autorizados se destacan: BYD Dolphin G, Dolphin Mini, Seal 5, Song Pro y Yuan Pro (3.700 unidades); Arcfox S5, T1, T5 y Kaola S (2.064); BAIC BJ30, EU5, X55 Hybrid y X7 Hybrid (2.093); Chery Arrizo 8 y Tiggo 2, 4, 5, 7 y 8 (3.230); Great Wall y Haval H7, ORA V7, H6 y Jolion (2.656); Lynk&Co 01, 02 y 03 (1.597); XPENG S06, S07 y D03 (1.539); y muchos otros modelos híbridos o eléctricos de marcas como DFSK, MG, Skywell, GAC, Aion, Volkswagen ID.3, Suzuki y Forthing.

Además, la resolución permitió reasignar 9.856 unidades del cupo 2025 que no habían sido completadas, incluyendo BYD (1.596), Arcfox y BAIC (3.622) y Chery (1.187), entre otros.

Territory Hybrid-2 La Ford Territory híbrida se consolida como la principal protagonista de la transición hacia vehículos electrificados en la Argentina. Con esta distribución, la Ford Territory híbrida se consolida como la principal protagonista de la transición hacia vehículos electrificados en la Argentina, mientras que el resto de modelos fortalece la oferta de autos híbridos y eléctricos, ampliando la variedad y fomentando la competencia en el mercado local.