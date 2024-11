El Gobierno quiere demoler el edificio de Desarrollo Social: "No está en buen estado"

El Gobierno está evaluando seriamente el futuro del edificio donde funcionaba el ex ministerio de Desarrollo Social , ubicado sobre la avenida 9 de Julio, que podría ser demolido debido a su elevado ''costo de funcionamiento'', ya que además "no se encuentra en buen estado".

Bajo esa línea, detalló: "Está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio, que tiene un costo de funcionamiento enorme, porque no está en buen estado". Y agregó: "Es un edificio que, no solamente está en malas condiciones, sino que además entorpece el tránsito dentro de una avenida central en la Ciudad ".

Por último, el funcionario nacional recordó que la necesidad de demoler el ex ministerio de Desarrollo "no es nueva", ya que hace "décadas" que existe esa idea en las sucesivas administraciones: "La demolición del edificio, que está en medio de la 9 de Julio, no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires en los '90, era un tema que siempre estaba en discusión".

Ahora Sandra Pettovello ordenó retirar imágenes de Eva Perón de ANSES

El ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, retiró diferentes pósters e imágenes de Eva Duarte de Perón que estaban instaladas en la sede de ANSES. Según detallaron desde organismo, la medida busca "desideologizar" los edificios públicos.

Cabe destacar que anteriormente también fue retirada un busto del expresidente de la nación, Néstor Kirchner. El operativo fue grabado y las imágenes se volvieron virales rápidamente en las redes sociales.

Desde que asumió al poder el Gobierno comentó en diversas ocasiones que busca librar una batalla cultural en la Argentina. En este sentido, durante la jornada del viernes distintas representaciones de figuras de la historia nacional fueron retiradas de los edificios públicos.

"Los edificios públicos son de todos los argentinos" fue el lema del ministerio a la hora de llevar a cabo el operativo. Además, la cartera dirigida por Pettovello emitió un comunicado en el que explicó los motivos detrás de la medida.

"El Ministerio de Capital Humano ha iniciado un proceso de reordenamiento en sus espacios públicos, con el objetivo de garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política en pos del respeto por la diversidad de pensamientos", inicia el escrito.

El primer objetivo de la medida fue la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Allí, el ministerio compartió una serie de videos en los que se veía como quitaban imágenes y posters de la exprimera dama de Juan Domingo Perón.

"Hoy se comenzó con el retiro de elementos de diferentes edificios y dependencias del Ministerio, con una idea clara y firme de avanzar hacia la neutralidad partidaria que respalde la institucionalidad y el compromiso con todos los ciudadanos", concluyeron en el comunicado oficial.

Una de las primeras medidas también fue remover el busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de ANSES, ubicadas sobre la avenida Paseo Colón.