El Gobierno oficializó los aumentos en luz y gas aplicados desde diciembre: cómo queda el cuadro tarifario

Con resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, se actualizaron los cuadros tarifarios de Edenor, Edesur y Metrogas. Los ajustes responden a la política de recomposición de precios relativos impulsada por Economía y Energía.

El Boletín Oficial publicó los ajustes que entran en vigencia en diciembre para electricidad y gas natural, afectando a usuarios residenciales, comerciales e industriales. Depositphotos

El Gobierno oficializó los incrementos en las tarifas de luz y gas mediante tres resoluciones, que actualizan los cuadros correspondientes a Edenor, Edesur y Metrogas. Las variaciones contemplan ajustes en generación, transporte, distribución, costos mayoristas y la aplicación de mecanismos de actualización mensual. Las medidas se encuadran en las directrices del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía para avanzar en la corrección de precios relativos.

Los aumentos se difundieron a través del Boletín Oficial del 1° de diciembre, donde se informan las normativas que convalidan los nuevos esquemas tarifarios para los servicios de electricidad y gas natural. Las disposiciones formalizan las subas que comenzaron a regir a partir de hoy.

luz gas pesos 2022.jpg El Gobierno oficializó subas en Edenor, Edesur y Metrogas, incluyendo generación, transporte, distribución y mecanismos de actualización mensual. Las resoluciones 797/2025 y 798/2025, publicadas este lunes, impactarán en usuarios residenciales, comerciales e industriales. Para el caso de Edesur, el ENRE aprobó un alza del 1,86% en el Costo Propio de Distribución (CPD), resultado del incremento mensual previsto en su revisión quinquenal y del ajuste inflacionario asociado a los índices IPIM e IPC de octubre. A ello se suman los aumentos fijados por Energía: 3,27% en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y 5,87% en el Precio Estacional del Transporte (PET).

Cómo se ajustan las tarifas de Edenor En Edenor, la estructura del ajuste replica los mismos criterios, aunque con parámetros propios. El CPD tendrá una suba del 1,93%, derivada del incremento mensual del 0,42% previsto en su revisión quinquenal y del 1,50% resultante de la fórmula de actualización por inflación. El ENRE incorporó además los nuevos valores del PEE, del PET y de la potencia, junto con el ajuste ex post del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), equivalente a 0,200 $/kWh para esta distribuidora.

Los cuadros tarifarios de Edenor fueron recalculados para las categorías residenciales N1, N2 y N3. En los segmentos de menores ingresos continúan vigentes los topes de consumo subsidiado: 350 kWh mensuales para Nivel 2 y 250 kWh para Nivel 3, con un valor superior para los excedentes. La resolución también actualiza las tarifas para usuarios-generadores, clubes de barrio y entidades de bien público.

Cómo se actualizan las tarifas de gas natural en Metrogas En cuanto al gas natural, la actualización se instrumentó mediante la resolución 917/2025 del Enargas, que revisa las tarifas de Metrogas. El nuevo cuadro combina tres componentes: los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), el siguiente tramo del aumento correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el mecanismo de actualización mensual previsto en las Reglas Básicas de las Licencias. gas natural Los valores del gas en PIST fueron definidos por la Secretaría de Energía para los consumos de diciembre y se trasladan a las facturas a partir de un factor de conversión técnico y del tipo de cambio promedio del Banco Nación entre el 1° y el 15 del mes previo. Energía dispuso además mantener las bonificaciones para los usuarios residenciales Niveles 2 y 3, calculadas sobre el precio mayorista del Nivel 1. El Enargas estableció los nuevos cargos fijos y variables para las categorías residenciales R1 a R4, que integran los componentes de gas, transporte y distribución. Asimismo, se actualizaron las tarifas de los segmentos comerciales SGP P1, P2 y P3, de los subdistribuidores, de usuarios industriales, grandes consumos y estaciones de GNC. También se fijó el esquema de importes máximos para servicios como reconexiones, inspecciones y certificaciones.