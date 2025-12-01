Confirmaron bono de $70.000 para jubilados y pensionados en diciembre, cómo quedaron los haberes

El refuerzo fue formalizado por decreto y alcanza a quienes perciben haberes mínimos, incluidas las pensiones no contributivas y la PUAM. Se suma al incremento mensual aplicado sobre las prestaciones.

En septiembre, octubre y noviembre los jubilados con la mínima tendrán un bono resfuerzo de $27.000.

El Gobierno oficializó el pago del último refuerzo extraordinario del año destinado a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones del sistema previsional. A través del Decreto 848/2025 , se dispuso la entrega de un bono de $70.000 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los haberes mínimos.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece que el beneficio alcanzará a quienes perciben prestaciones contributivas administradas por la ANSES. También incluye a:

La normativa establece que, para acceder al refuerzo, los beneficiarios “deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación” , y que el bono no podrá sufrir descuentos ni será computable para otros conceptos , en un mes que además incluye el pago del aguinaldo. En el caso de las pensiones, sin importar el número de copartícipes, el beneficio será considerado como si existiera un único titular.

Según lo dispuesto, quienes cobren un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado recibirán la suma completa del refuerzo. Para quienes superen ese umbral, el monto del bono se ajustará para que la suma entre haber y refuerzo no exceda el mínimo más el tope fijado por el decreto. El pago se realizará durante el corriente mes, tal como se viene implementando desde hace más de un año.

El monto del bono se ajusta según el haber y garantiza que nadie reciba menos del mínimo previsional más el refuerzo.

El texto oficial señala que “la Ley 27.609 generó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, especialmente para los de menores ingresos” , lo que llevó al Estado a sostener sus ingresos mediante ayudas económicas previsionales y bonos extraordinarios mensuales aplicados desde enero de 2024 y hasta noviembre de 2025.

ANSES podrá controlar y regular pagos indebidos

Además, el Gobierno facultó a la ANSES a emitir las normas complementarias necesarias para implementar, controlar y eventualmente recuperar pagos indebidos vinculados al refuerzo. La medida rige desde su publicación y será aplicada en el mensual de diciembre.

El jueves pasado, el Ejecutivo había confirmado el último aumento del año para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025, difundidas también en el Boletín Oficial. El ajuste, vigente desde este mes, responde al esquema de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.

El incremento aplicado es del 2,34%, correspondiente a la inflación de octubre. Con esta suba, el haber mínimo garantizado quedó en $340.879,59, mientras que el máximo asciende a $2.293.796,92. La base imponible mínima de aportes quedó en $114.808,17 y la máxima en $3.731.212,01. Con el bono incluido, quienes perciben la mínima cobrarán $410.879,59 en diciembre.

Jubilados IPS Con el aumento y el bono, el PBU, PUAM y asignaciones familiares alcanzan nuevos montos para diciembre, con topes de ingresos actualizados. Imagen: Freepik

Impacto en prestaciones y asignaciones familiares

Los aumentos impactan en todas las prestaciones básicas del sistema previsional. La Prestación Básica Universal (PBU) será de $155.936,86, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá a $272.703,67, informaron fuentes oficiales.

En cuanto a las asignaciones familiares, el alza será la misma que la aplicada sobre las prestaciones previsionales. También se actualizaron los topes y rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el acceso al beneficio y el monto correspondiente. El Gobierno precisó que cualquier integrante del hogar que supere ingresos por $2.511.024 dejará a la familia fuera del sistema de asignaciones, aun cuando el total del grupo no supere el máximo dispuesto en los nuevos anexos.