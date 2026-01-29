La mesa política del Gobierno se reúne y evalúa ampliar el temario de las sesiones extraordinarias + Seguir en









El encuentro será este jueves y definirá si el pedido de las provincias afectadas por los incendios se incorpora a la agenda legislativa de febrero, junto a otras iniciativas que ya estaban en carpeta.

La mesa política del Gobierno se reúne este jueves en Casa Rosada. Presidencia

La mesa política del Gobierno se reunirá este jueves a las 12 en Casa Rosada para analizar el pedido de varios gobernadores que reclaman medidas urgentes frente a los incendios que afectan a distintas provincias del sur del país. El encuentro servirá además para terminar de ordenar el temario de las sesiones extraordinarias previstas para febrero.

La reunión, que fue adelantada respecto de la fecha original, estará encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y contará con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se sumará de manera virtual. El foco estará puesto en evaluar si el reclamo de las provincias logra colarse en una agenda legislativa que ya venía cargada.

Hasta ahora, el oficialismo tenía previsto concentrarse en proyectos como la reforma laboral y modificaciones a la ley de Régimen Penal Juvenil, que incluyen la discusión sobre la edad de imputabilidad. Sin embargo, la magnitud de los incendios y la presión de los gobernadores reabrieron el debate sobre la necesidad de declarar una emergencia específica que permita acelerar recursos y asistencia.

En ese marco, una de las opciones que se analizarán es la incorporación de una ley de emergencia ígnea al listado de iniciativas a tratar durante el período extraordinario. La definición no es menor: sumar nuevos proyectos implica recalibrar prioridades en un Congreso donde el Gobierno necesita negociar cada voto.

Incendios Chubut Los incendios avanzan en Chubut. La decisión que surja de la mesa política marcará el tono de la relación con las provincias en el arranque del año legislativo y anticipará hasta qué punto el Ejecutivo está dispuesto a modificar su hoja de ruta frente a las demandas de los gobernadores.

El Gobierno oficializó la incorporación del debate por el Régimen Penal Juvenil en extraordinarias El Gobierno amplió formalmente esta semana el temario de las Sesiones Extraordinarias del Congreso de la Nación e incorporó el tratamiento de los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil, una iniciativa sensible que vuelve a escena en el plano parlamentario. La medida fue oficializada el martes mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial. Según establece el texto, el Poder Ejecutivo resolvió incluir esta discusión dentro del período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026. La decisión se adoptó ayer, durante una reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada. El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y dispone que el Congreso considere los proyectos de ley relacionados con el régimen penal aplicable a menores, una cuestión que históricamente genera fuertes debates políticos y sociales, especialmente en torno a la edad de imputabilidad.