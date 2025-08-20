En medio de la guerra tarifaria con EEUU, la imagen de Lula Da Silva mejoró

En medio de una guerra tarifaria y diplomática entre EEUU y Brasil, una reciente encuesta arrojó una mejora en la imagen positiva del mandatario Luis Inácio Lula Da Silva.
Mayor aprobación para Lula Da Silva
La brecha entre el porcentaje de la población que aprueba (46%) y desaprueba (51%) el gobierno de Da Silva (Partido de los Trabajadores) se redujo a la mitad en un mes, pasando de diez a cinco puntos porcentuales.
El resultado confirma la recuperación en el índice de aprobación del gobierno del PT, que comenzó en la encuesta anterior de julio, y representa el nivel de aprobación más alto desde enero, cuando alcanzó el 47%, citó O Globo.
La encuesta realizó 12.150 entrevistas presenciales a brasileños mayores de 16 años entre el 13 y el 17 de agosto en ocho estados brasileños, que representan el 66 % del electorado del país.
La encuesta preguntó si Lula dirige mejor que Bolsonaro y el 43% de los brasileños así lo cree, a agosto de 2025.
El estudio se llevó a cabo en las calles de Bahía, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul y São Paulo.
La encuesta preguntó si Lula está dirigiendo un mejor gobierno que Jair Bolsonaro (PL). Los resultados de agosto muestran que el 43% de los brasileños así lo cree, en comparación con el 40% en julio.
El porcentaje de quienes opinan lo contrario disminuyó del 44% al 38% durante el mismo período. También se observó un cambio de opinión entre los votantes que no declararon tener una postura política. En la encuesta más reciente, el 37% opina que el gobierno del PT es mejor, el 32% que es igual y el 27% que es peor.
El fuerte mensaje de Lula da Silva a Donald Trump en medio de la crisis diplomática entre Brasil y EEUU
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó un mensaje en respuesta a las recientes medidas de Donald Trump que afectan las exportaciones brasileñas. Mientras sembraba una planta de uva, Lula afirmó: “Estoy plantando comida y no plantando violencia ni plantando odio”.
El video fue grabado por la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva, y difundido en la cuenta oficial de Lula en X. Además de sembrar, el mandatario invitó a su par estadounidense a conocer Brasil: “Espero que algún día usted pueda visitar el palacio presidencial y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil”.
El mensaje se da en medio de una tensión creciente entre Brasil y Estados Unidos, luego de que Washington impusiera aranceles del 50% a productos brasileños, incluyendo café, frutas y carne, como respuesta a acciones legales contra el expresidente Jair Bolsonaro.
