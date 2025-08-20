En medio de la guerra tarifaria con EEUU, la imagen de Lula Da Silva mejoró

Se trata de una reducción entre la aprobación y desaprobación en un mes. Además, compararon positivamente su gestión contra la de Bolsonaro.

Lula mejoró su imagen tras el aumento de araceles de EEUU y los preicos de alimentos.

En medio de una guerra tarifaria y diplomática entre EEUU y Brasil , una reciente encuesta arrojó una mejora en la imagen positiva del mandatario Luis Inácio Lula Da Silva .

La brecha entre el porcentaje de la población que aprueba (46%) y desaprueba (51%) el gobierno de Da Silva (Partido de los Trabajadores) se redujo a la mitad en un mes , pasando de diez a cinco puntos porcentuales.

El resultado confirma la recuperación en el índice de aprobación del gobierno del PT , que comenzó en la encuesta anterior de julio, y representa el nivel de aprobación más alto desde enero, cuando alcanzó el 47%, citó O Globo.

La encuesta realizó 12.150 entrevistas presenciales a brasileños mayores de 16 años entre el 13 y el 17 de agosto en ocho estados brasileños, que representan el 66 % del electorado del país.

Jair Bolsonaro.jpg La encuesta preguntó si Lula dirige mejor que Bolsonaro y el 43% de los brasileños así lo cree, a agosto de 2025.

El estudio se llevó a cabo en las calles de Bahía, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul y São Paulo.

La encuesta preguntó si Lula está dirigiendo un mejor gobierno que Jair Bolsonaro (PL). Los resultados de agosto muestran que el 43% de los brasileños así lo cree, en comparación con el 40% en julio.

El porcentaje de quienes opinan lo contrario disminuyó del 44% al 38% durante el mismo período. También se observó un cambio de opinión entre los votantes que no declararon tener una postura política. En la encuesta más reciente, el 37% opina que el gobierno del PT es mejor, el 32% que es igual y el 27% que es peor.

El fuerte mensaje de Lula da Silva a Donald Trump en medio de la crisis diplomática entre Brasil y EEUU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, publicó un mensaje en respuesta a las recientes medidas de Donald Trump que afectan las exportaciones brasileñas. Mientras sembraba una planta de uva, Lula afirmó: “Estoy plantando comida y no plantando violencia ni plantando odio”.

El video fue grabado por la primera dama, Rosângela “Janja” da Silva, y difundido en la cuenta oficial de Lula en X. Además de sembrar, el mandatario invitó a su par estadounidense a conocer Brasil: “Espero que algún día usted pueda visitar el palacio presidencial y podamos conversar para que pueda conocer el verdadero Brasil”.

El mensaje se da en medio de una tensión creciente entre Brasil y Estados Unidos, luego de que Washington impusiera aranceles del 50% a productos brasileños, incluyendo café, frutas y carne, como respuesta a acciones legales contra el expresidente Jair Bolsonaro.