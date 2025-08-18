El jefe del Comando Sur de EEUU regresa a la Argentina para participar de un foro de seguridad







Junto al brigadier general Xavier Isaac, asumirá el papel de anfitrión en la próxima edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC).

Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. U.S. Department of Defense

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de EEUU, volverá a visitar la Argentina en los próximos días. Junto al brigadier general Xavier Isaac, asumirán el papel de anfitriones en la próxima edición de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC), un foro en el que altos mandos militares de Sudamérica y Europa debatirán sobre la cooperación regional frente a los desafíos de seguridad contemporáneos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este es el segundo viaje del almirante Holsey al país en lo que va del año, quien ya estuvo en abril y mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei.

En esta ocasión, la agenda de Holsey incluye reuniones bilaterales con el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina, y otras autoridades.

Ambos encabezarán la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC), en la que líderes de defensa de Sudamérica y Europa intercambiarán ideas, experiencias y perspectivas sobre los esfuerzos regionales de cooperación para afrontar los desafíos de seguridad del siglo XXI.

La edición de este año de SOUTHDEC incluirá sesiones plenarias sobre el fortalecimiento de la vigilancia del dominio marítimo, así como el apoyo de las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

La conferencia, copatrocinada anualmente por el SOUTHCOM en Sudamérica, fue organizada por última vez en Argentina en 2018.