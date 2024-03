El juez Julián Ercolini ordenó las primeras medidas en la causa contra Alberto Fernández

El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes las primeras medidas en la causa por la que este jueves fue imputado el ex presidente Alberto Fernández . Investigan la contratación de seguros desde ANSES y el Ministerio de Seguridad y donde se habrían pagado millonarias comisiones a distintos brokers .

Se trata de las medidas solicitadas por el fiscal federal Ramiro González y en las que fue imputado el ex mandatario junto al ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano por malversación de fondos públicos.

El pedido es para conocer el listado de coaseguradoras o reasegurados, los productos asesores de seguros o brokers, y a la Superintendencia de Seguros de la Nación que remita copia de la totalidad de los informes de auditoría relacionados con lo dispuesto por el Decreto N° 823 /2021. Asimismo, también de los movimientos migratorios del expresidente y demás imputados, entre ellos el broker Héctor Martínez Sosa.

El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta "trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política".

"Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios", sostiene la denuncia y agrega: "Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales".

La denuncia apunta a que el "intermediario" era Pablo Torres García, "un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero".

La palabra de Alberto Fernández por su imputación

Alberto Fernández, en diálogo con el medio La Nación, declaró: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, tomando distancia de Hector Martínez Sosa y su mujer, María Cantero, quien fue su secretaria privada durante 30 años.

Así, el ex presidente aseguró que el decreto 823 de 2021 que firmó, que dictando la obligatoriedad de los entes públicos de contratar a Nación Seguros, que fue el mecanismo que hizo aparecer a los gestores sospechados, tenía como objetivo finalizar la intermediación.

Dicho decreto, describe que los contratos debían hacerse mediante un convenio interadministrativo para el caso de la administración central, mientras que el resto de las entidades, como empresas públicas y entes fiduciarios, debían hacerlo por los procedimientos de sus regímenes de contrataciones. Se prohíbe expresamente la subcontratación de las pólizas.

Además, Fernández aseguró que “nunca” habló con Martínez Sosa sobre su papel como intermediario en el Estado, con comisiones millonarias, así como también que ''hace uno o dos años'' que no lo ve.

Por último, en sus declaraciones defendió a Martínez Sosa al mencionar que ''no se trata de un Lázaro Báez''. Esto hace referencia al pasado del empresario en el mercado de los seguros antes de su aparición como gestor de los negocios que se reprodujeron en el gobierno bajo la presidencia de Fernández y el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía. El expresidente asevera que Martínez Sosa es uno de los productores de seguros más grandes del país y que tuvo negocios con la gestión de Mauricio Macri.