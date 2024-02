Imputaron a Alberto Fernández por posibles irregularidades en la contratación de seguros

La causa, en manos del juez federal Julián Ercolini, imputa también Alberto Pagliano , ex titular de Nación Seguros, y a Héctor Martínez Sosa , broker de seguros y amigo de Fernández. El inicio de la misma surge a partir de la denuncia presentada ayer por la abogada Silvina Martínez , para que se investiguen las " presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021", detalló el fiscal González.

La palabra de Alberto Fernández

Alberto Fernández, en diálogo con el medio La Nación, declaró: “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó”, tomando distancia de Hector Martínez Sosa y su mujer, María Cantero, quien fue su secretaria privada durante 30 años.