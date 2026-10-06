Adrián Ravier comparó a Lionel Messi con Javier Milei: "Es un ejemplo para todos nosotros" + Agregar ámbito en









El vocero presidencial destacó al capitán argentino antes de su último partido con la Selección y resaltó su liderazgo y humildad dentro y fuera de la cancha. Luego trazó un paralelismo con el Presidente.

Adrián Ravier destacó a Lionel Messi. Presidencia

En la previa del último partido de Lionel Messi con la Selección argentina, el vocero presidencial Adrián Ravier dedicó parte de su conferencia de prensa a despedir al capitán y agradecerle por los años de alegrías que le dio al país. “Gracias eternas, gracias por hacernos tan felices”, expresó el funcionario.

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Ravier destacó que, aunque el partido frente a Benín sea amistoso, tendrá un significado especial por tratarse de la despedida del capitán. “Hoy es un día muy importante para los argentinos porque nos ha hecho muy felices en cantidad de oportunidades”, señaló el vocero, quien remarcó el impacto que tuvo Messi dentro y fuera de la cancha.

El funcionario puso el foco especialmente en la personalidad del futbolista y no solamente en sus logros deportivos. “No solo fue un líder dentro de la cancha, también fue una persona muy humilde, que admiramos afuera de la cancha”, afirmó Ravier durante la conferencia.

Lionel Messi se despide de la Selección argentina. Adrián Ravier comparó a Javier Milei con Lionel Messi Ante una consulta, Ravier introdujo a Javier Milei en su reconocimiento al futbolista y estableció una comparación entre ambos. “Como lo es también Javier Milei, por el liderazgo que está mostrando a nivel global”, afirmó.

La comparación no estuvo vinculada al fútbol, sino al liderazgo y al impacto que, según el funcionario, ambos tienen desde ámbitos diferentes. A partir de allí, el vocero pasó a destacar el posicionamiento internacional de Milei y sostuvo que el Presidente logró influir en el escenario político regional. “Ya lo vimos en las últimas siete elecciones, los candidatos que ha apoyado, que ha permitido darle más grados de libertad a gran parte de nuestra región”, afirmó.

Ravier también vinculó ese liderazgo con la gestión económica y política del Gobierno. Sostuvo que existen “un montón de logros” para destacar en materia económica, política y social y aseguró que Milei será recordado con admiración cuando pasen las décadas. “Logró patear el tablero de una Argentina que nos hundía en la miseria y la puso de pie”, afirmó el vocero, en una reivindicación de la gestión presidencial que se produjo inmediatamente después de sus elogios a Messi. Lionel Messi se despide de la Selección argentina Este martes Lionel Messi vestirá por última vez la camiseta de la Selección Argentina. El último acto de su obra maestra será desde las 20, cuando la Scaloneta juegue ante Benín en el Estadio Monumental. Las puertas del Monumental abrirán a las 16 y se espera un estadio repleto, ya que las entradas se agotaron desde el mismo día en que fueron puestas a la venta. Antes del encuentro, la AFA organizó una extensa programación musical que comenzará a las 17:30 y continuará incluso después del partido. La previa contará con Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. A las 20, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional Argentino antes del inicio del último encuentro de Messi con la camiseta albiceleste.