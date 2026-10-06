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6 de octubre 2026 - 09:26

River homenajea a Lionel Messi a horas de la despedida de la Selección Argentina

La Pulga jugó 28 partidos en el Estadio Monumental con la albiceleste. Nunca perdió y convirtió nada más y nada menos que 19 goles.

Llegó el día que nadie esperaba. Lionel Messi juega su último partido en la Selección Argentina y River le brinda su homenaje.

Llegó el día que nadie esperaba. Lionel Messi juega su último partido en la Selección Argentina y River le brinda su homenaje.

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Finalmente llegó el día que nadie esperaba. Ese día en el cual las emociones, los recuerdos, la tristeza y la alegría se sientan en el palco de honor para ver la última función de Lionel Messi vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. El último acto de su obra maestra será este martes 6 de octubre, desde las 20, cuando la Scaloneta juegue ante Benín en el Estadio Monumental.

Y en la ante4sala de este histórico encuentro, River homenajeó a Lionel Messi con un emotivo video que repasa varios de sus goles vistiendo la camiseta celeste y blanca en el estadio de Nuñez.

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"Gracias capitán", es el lema que elegió River para comenzar a homenajear en sus redes sociales a la Pulga. El video propone un recorrido visual por las pantallas de los pasillos en el que se proyectan varios de los goles del rosarino en el Monumental.

La cancha de River, consdierada históricamente la "Casa de la Selección Argentina", atesora registros inolvidables de la Pulga. Ahí el rosarino jugó 28 encuentros oficiales con la Selección Argentina, marcando 19 goles, dando 19 asistencia y con la particularidad que nunca perdió: 21 victorias y 7 empates.

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