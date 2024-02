El mensaje de Juan Grabois a Javier Milei por la derrota en el Congreso: "Chocaste el ómnibus"

El dirigente social Juan Grabois cruzó este martes al presidente Javier Milei luego de que el oficialismo tuviera que reenviar a comisión a la ley ómnibus por no contar con los votos para su aprobación en particular. "Javier la democracia es así... chocaste el ómnibus" , le dijo.

"Javier la democracia es así... chocaste el ómnibus , no te dan los votos. Además, avivate, sacaste el 30% en la elección general, el 56% es de un ballotage en donde el otro sacó el 44%, que también es el Pueblo ¿no?, pero además aunque hubieras sacado el 56% de los votos en primera vuelta, nadie te eligió para emperador", le recordó Grabois.

"Reflexioná sobre el daño que estás haciendo y volvé a gobernar en el marco de la democracia republicana, el sistema federal y el estado social de derecho. Es la Constitución por la que juraste. No hay otro camino", dijo.

Al mismo tiempo, le pidió que piense "que acá el pueblo sigue sufriendo tu DNU inconstitucional, el bondi vale más del doble, un tanque de nafta 55 lucas, duplicaste la inflación en alimentos, los aumentos de cuotas del colegio o la prepaga van a arruinar a la clase media y para colmo la inepta sinvergüenza de tu Ministra le retiró la comida a la gente", dijo sobre el recorte de Sandra Pettovello en las partidas del presupuesto del Ministerio de Capital Humano destinadas a comedores.

"No hay porqué bancar tus locuras", continuó Grabois, pero remarcó que "otra cosa es respetar tu investidura". Y le advirtió sobre su vicepresidenta: "Ojo que es Villarruel la que está agazapada esperando para dar el zarpazo".

"Buen viaje, mejor retorno y acordate que prometiste que la comida no iba a faltar, que la inflación iba a bajar y que el ajuste era a la casta no a la gente. Argentina no se vende", concluyó el dirigente social.