El mensaje de Teddy Karagozian tras su salida del Gobierno: "Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente"

Y agregó: "Lo comprendo y deseo el mayor de los éxitos. Un consejo más homogéneo es muy probable que logre sus objetivos más rápidamente . Como la prensa buscando informarse me está llamando, sepan disculpar que como es de esperar, no hablaré sobre este y por ahora ningún otro tema".

teddy karagozian.jpg Teddy Karagozian fue echado del Gobierno.

Las críticas de Karagozian al Gobierno a pocos días de ser nombrado asesor

Karagozian sorprendió con sus declaraciones tras ser nombrado, tan solo días atrás, como asesor económico de Javier Milei. "Las medidas son financieras. Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado, si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo para bajar el gasto?", cuestionó.

Luego, el empresario calificó como "notorio" la situación relacionada al ratio de despidos en las empresas y sentenció: "No dan bien".

En la misma línea crítica, afirmó que "si no hubiéramos tenido la experiencia de Macri, quizás estaríamos con mayores expectativas y esperanzas, guardando lo que para nosotros es muy costoso de generar, que son empleados con conocimiento. Pero cuando ves que quizás esto no tiene solución temprana, y tenés que despedirlos lo más rápidamente posible porque después no podés ni pagar la indemnización porque no tenés la capacidad financiera para hacerlo, entonces lo despedís para sobrevivir a una invernada larga".

"Yo creo, no lo sé, porque los números los tiene el Estado, no yo, pero anecdóticamente te diría que estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público. Lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y en dólares. Si empezás al revés, ante una crisis te quedás sin dólares. Y cuando un Estado quiebra suceden cosas horribles e inimaginables", sentenció.