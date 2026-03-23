El ministro Carlos Presti busca avanzar en la compra de helicópteros Black Hawk en los EEUU

El titular de Defensa mantendría una reunión el subsecretario de Guerra de ese país, Joseph Humire, para abordar una agenda común. Incluye el interés por aeronaves militares.

El ministro de Defensa, Carlos Presti , viajó a los EEUU, donde este lunes mantendría una reunión con el subsecretario de Guerra de ese país, Joseph Humire, para abordar una agenda común, que incluye el interés por la compra de helicópteros militares Black Hawk , de fabricación estadounidense.

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La cartera que conduce el Teniente General tiene 10 millones de dólares en el presupuesto 2025 para comprar helicópteros y trascendió que la intención de Presti es que cuatro de ellos lleguen a Argentina antes que fin de año.

Durante el encuentro, también se analizaría la situación en Medio Oriente, mientras que Presti, además, planteará la disposición de Argentina a adquirir insumos tecnológicos los cuales permitirían mejorar la capacidad de defensa del país frente a posibles ataques cibernéticos.

En tanto, el ministro de Defensa también mantendrá reuniones con el embajador argentino en la OEA, Carlos Cherniak, y con Alberto Fohrig , quien fue designado como enlace para Haití de Albert Ramdin, secretario General de ese foro regional.

La visita del funcionario argentino a los EEUU llega en medio del frente abierto por Donald Trump con Irán, que en las últimas horas sumó novedades de fuste, con la decisión del propio Trump de avanzar en un alto al fuego temporal.

El mandatario norteamericano aseguró haber tenido contactos con Teherán que derivaron en la suspensión, por al menos cinco días, de los ataques contra infraestructura energética de la nación persa.

“Me complace informar que los Estados Unidos de América, y el país de Irán, han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Medio Oriente", afirmó el magnate en un mensaje.

Sin embargo, el gobierno iraní desmintió las negociaciones y aseguró que "no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas con Estados Unidos en medio de la escalada".

Según publicó la agencia Tasnim, un alto funcionario de seguridad iraní fue categórico al rechazar cualquier instancia de diálogo: “No ha habido ni hay negociaciones en curso”. De este modo, desde Teherán buscan desactivar la narrativa estadounidense que sugiere una vía de entendimiento abierta.

“Con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos”, advirtió la fuente.

Desde Teherán también cuestionaron el plazo de cinco días anunciado por Trump para posponer los ataques. Para el funcionario citado por Tasnim, esa decisión no implica una desescalada real, sino la continuidad de la estrategia estadounidense.

“El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”, afirmó. En esa línea, remarcó la postura iraní frente a una posible ofensiva: “Nosotros continuaremos respondiendo y defendiendo ampliamente al país”.