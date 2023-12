El objetivo es lograr la "sostentabilidad previsional", dijo el designado titular de ANSES

Giordano, que fue titular de la Caja de Jubilaciones de Córdoba , aclaró que su designación al frente de la ANSES no tuvo que ver con una negociación política entre el gobernador de cordobés, Juan Schiaretti y Milei , sino que se trata de un "reconocimiento a lo hecho en Córdoba" .

También agregó que, cuando le ofrecieron el cargo, lo consultó con Schiaretti, quien le dio su apoyo ,y que Milei no le puso “ningún tipo de condicionante” para llevar adelante su gestión. Por último, remarcó: "por eso me convocan y no por otra razón".