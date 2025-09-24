Como cada miércoles, manifestantes se concentraron frente al Congreso en rechazo a las medidas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La jornada, que comenzó con consignas contra el plan económico oficial, volvió a reunir a organizaciones sociales y sindicales que se movilizan de manera semanal. La presencia policial fue nuevamente significativa, con un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones.
Tensión en el Congreso: denuncian represión policial contra jubilados y hay heridos
La movilización semanal contra las medidas del Gobierno derivó en incidentes cuando efectivos de la Policía avanzaron sobre los manifestantes.
En medio de la protesta se registraron momentos de tensión y represión por parte de las fuerzas de seguridad. Según denunciaron los presentes en diálogo con C5N, oficiales de la Policía golpearon con cascos a dos manifestantes en plena movilización. "Cuando estamos solos se aprovechan de nosotros", expresaron.
Entre los heridos se encuentran una jubilada y un trabajador de prensa, quienes fueron contenidos por sus compañeros en las inmediaciones del Congreso, mientras permanecían en el suelo.
Testigos señalaron que solicitaron ambulancias, aunque hasta el momento no se había hecho presente personal médico.
