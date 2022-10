Los audios que revelan encuentros íntimos entre Brenda Uliarte y el Presto

En uno de los audios, se escucha a Brenda contar sus primeras impresiones sobre "Presto", a quien empezaba a conocer: "Sí, que ibas a ser un poco malito. Que no ibas a ser así de dulce y de tierno. No sé, no te tenía así. Estoy conociendo otra faceta del 'Presto', y me agrada mucho".

— C5N (@C5N) October 5, 2022

En otro, se escucha al joven: "Yo estoy en Capital, hasta el martes al mediodía. Podríamos vernos mañana a la tarde un rato, o el domingo a la noche". Por último, hay un audio del "Presto" que es más revelador, porque da a entender que se produjo un encuentro íntimo: "Me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos la pasaste lindo?", dijo.

— C5N (@C5N) October 5, 2022

Fuentes de la investigación citadas por Télam sostuvieron que ellos mantuvieron una relación de unos tres meses. Habría sido "frecuente y sentimental", afirmaron.

Quién es el "Presto"

Prestofelippo comenzó a hacerse conocido en redes sociales por su ferviente militancia opositora, oponiéndose incluso a la cuarentena por la pandemia y reflejando fuertes ideales libertarios.

En 2020, ya había sido investigado por incitar a la violencia con mensajes contra Cristina Kirchner: "Vos no vas a salir viva de este estallido social. Te queda poco tiempo", le decía.

En 2021, se le había suspendido su cuenta de Twitter por una serie de posteos polémicos sobre el caso de Úrsula Bahillo, la joven asesinada en la ciudad de Rojas por su expareja, un policía bonaerense condenado a prisión perpetua.

De forma reciente, a las pocas horas de ocurrir el intento de magnicidio, el "Presto" puso en duda la veracidad de los hechos: "Felicidades al INCAA y a toda la militancia kirchnerista que hizo una puesta en escena fantástica, obviamente con esa primera gran actriz frustrada que tenemos que es Cristina Fernández de Kirchner", decía públicamente.