El Presto deberá cumplir 30 días de prisión domiciliaria por hostigar a Fabiola Yáñez

La causa fue iniciada por Yáñez luego de que "El Presto" publicase una serie de videos en su canal de Youtube y Facebook en contra de su figura. En los mismos, le habla al Presidente, Alberto Fernández, y dice: “Si yo el día de mañana en Twitter publico una foto de tu mujer en pelotas, porque las tiene, porque es el pasado de tu mujer, yo termino en cana (...) de última flaco, bancate la mina con la que te acostas, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, dejate de joder Alberto, dejate de joder”.

La causa

Iniciada en plena pandemia durante el 2020, la causa avanzó rápidamente y luego de convocar a las partes a una audiencia virtual, la jueza aceptó las pruebas aportadas por la defensa de la Primera Dama, quien declaró como testigo y como víctima. Además, también declararon integrantes del Cuerpo de investigaciones judiciales.

La sentencia acompañó el pedido de la fiscal Daniela Dupuy, quien había solicitado que el youtubter reciba una pena de treinta días de arresto. La Justicia también incluyó una prohibición de acercamiento a más de 200 metros por el plazo de un año y la obligación a asistir a un “Taller del Programa Capacitacion en Prevencion de Practicas Discriminatorias” dictado por el INADI.

Precisamente Dupuy manifestó en su momento que “Prestofelippo inicio una campana intimidatoria, persecutoria –y de desprestigio-, contra la primera dama, Fabiola Yánez, la cual se llevo a cabo a través de medios digitales, mediante ataques a su vida intima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación a la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la victima”.

"El Presto" fue condenado por discriminación, delito previsto en el artículo 68 del Código Contravencional. Además, le impusieron la pena por el delito de hostigamiento, según el artículo 71 ter del Código Contravencional.

Los hechos

El youtuber fue condenado por tres hechos en particular. El primero fue llevado a cabo el 25 de abril del 2020, cuando publicó un video en el cual le habló a Alberto Fernández en referencia a Fabiola Yáñez. “Si yo el día de mañana en twitter publico una foto de tu mejor en pelotas, porque las tiene, porque es el pasado de tu mujer, yo termino en cana”...”de última flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, déjate de joder Alberto, déjate de joder (sic)”, dijo.

En segundo lugar, la condena se basa en una publicación denominada "¿PROSTITUCIÓN VIP? | La fácil vida de la Primera Dama Argentina” realizada el 3 de agosto de 2020 mediante su canal de Youtube “ElPrestoOK”. El video utiliza referencias machistas y misóginas para hacer referencia a la vida personal de Yáñez.

Por último, el 4 de agosto de 2020, en un perfil de Facebook,, publicó un video con el nombre “Miralo antes de que lo censuren”, donde sigue hostigando y discriminando a la primera dama, en particular sobre la posición económica, su sueldo y cómo consiguió un supuesto departamento en Puerto Madero.

Quién es El Presto

Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido en las redes sociales como "El Presto", tiene 30 años, se rotula periodista y nació en Entre Ríos, pero se mudó a Córdoba para estudiar en el Colegio Universitario de Periodismo.

En público se presenta como director del portal de noticias Data 24. En la intimidad conforma la “mesa chica” de un intimidante grupo de jóvenes militantes ultra libertarios, que agrede, descalifica, apremia, coacciona y amenaza de muerte a dirigentes políticos y periodistas que piensan distinto a la ideología liberal de Espert, Ricardo López Murphy y Javier Milei.

Durante 2020, fue denunciado por Cristina Kirchner, a través de su abogado Gregorio Dalbon, por un tuit en el que vuelca amenazas de muerte contra su persona. "Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron", dice el mensaje.

Prestofelippo es un militante anticuarentena y un ferviente antikirchnerista, aunque también descargó munición gruesa contra Horacio Rodríguez Larreta.