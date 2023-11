El recuerdo de Cristina a Maradona a tres años de su muerte

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la expresidenta posteó el clásico video de Maradona realizando ejercicios en un calentamiento previo, con la canción "Live Is life" de fondo.

En vida, Maradona demostró su admiración por Cristina Kirchner a lo largo de sus años como técnico, referente del fútbol y personalidad pública. "Quiero decirle al traidor de (el intendente de Ezeiza, Alejandro) Granados, a su mujer (Dulce) y sus hijos, y decirle a Macri que me haga lo que me haga, voy a ser cristinista hasta los huevos ", aseguró tras un conflicto en el Aeropuerto de Ezeiza en 2016.

Maradona incluso llegó a postularse, de manera informal, como compañero de fórmula de la expresidenta en 2016: “Fidel me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar? Nos están choreando. Macri puso a todos sus amigos. No les va a entrar la plata en el cajón. Ni van a poder tener testaferros. Es algo que me llena de pena".

"Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero la luchan, trabajan. Y bueno, me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve. Los americanos que quieren apoderarse de todo”, agregó en declaraciones realizadas durante el mandato presidencial de Mauricio Macri.

Traspaso de mando: qué va a hacer Cristina el próximo 10 de diciembre

El próximo 10 de diciembre el presidente electo, Javier Milei, deberá asumir su nuevo cargo junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. Ese día se celebrará el acto de asunción en el marco de la Asamblea Legislativa, y por estas horas crece la incógnita por saber qué hará la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Según pudo saber Ámbito, la titular del Senado estará presente ese día en el Congreso para hacer el traspaso con su sucesora en el cargo. Luego de eso, Fernández de Kirchner ya estaría en condiciones de retirarse del recinto de Diputados, en donde se llevará a cabo la jura, y será Villarruel quien deberá tomarle a su vez juramento a Milei.

En tanto, corresponde al Senado enviar las invitaciones a la ceremonia de traspaso de mando, previa aprobación del presidente electo. El evento será televisado por la Televisión Pública.