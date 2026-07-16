El sector de la construcción advirtió por los hasta 130.000 empleos perdidos y la falta de diálogo con el Estado

Gerardo Martínez y Gustavo Weiss hablaron con Ámbito en La Rural sobre la obra pública paralizada, los datos del INDEC y el plan de rutas con peaje.

La construcción atraviesa un fuerte deterioro: el sector perdió entre 100.000 y 130.000 puestos de trabajo desde 2023, en medio de una obra pública paralizada y sin un interlocutor claro dentro del Estado para discutir la crisis de vivienda e infraestructura, según coincidieron dos referentes del sector.

El secretario general de la UOCRA , Gerardo Martínez , y el presidente de la Cámara de la Construcción (COMARCO) , Gustavo Weiss , hablaron con Ámbito este jueves en la apertura de la Exposición Rural y describieron un escenario de fuerte parálisis para la actividad.

Martínez fue el primero en poner en palabras el diagnóstico: "La obra pública está paralizada, todo lo que vendría a ser el ritmo de obra vial está a muy lento, y teniendo en cuenta también la infraestructura provincial, también hay pocos recursos".

Weiss completó el panorama con una cifra concreta: "Los datos podemos decir 100, 120, 130.000 trabajadores que no tienen la posibilidad de ganar con su esfuerzo la posibilidad de tener un salario digno. Bueno, es parte de las cosas que venimos reclamando y que necesitamos en Argentina".

Ese diagnóstico compartido tuvo, además, otro punto de coincidencia: la ausencia de un interlocutor dentro del Estado. Martínez fue tajante al respecto en relación con la política de vivienda e infraestructura: " No sabemos con quién hablar , no hay ningún funcionario asignado en esa responsabilidad".

Weiss, por su parte, extendió el diagnóstico al vínculo entre el sector empresario y el sindical, que según remarcó coincide en la necesidad de un desarrollo estratégico: "Al sector empresario o al sector sindical que nosotros comulgamos sobre la base de un desarrollo estratégico, donde pensamos ambos la necesidad del trabajo, la producción, no tenemos con quién hablar".

Martínez y Weiss advirtieron por la falta de diálogo con el Estado.

De todos modos, matizó que el diálogo no está roto sino desdibujado: "Hay obviamente estamentos del Estado, pero hoy la situación del diálogo es compleja porque, si bien el diálogo existe, la interlocución no tiene la fluidez que debería tener para analizar todos estos problemas".

Las diferencias con los datos del INDEC y el plan de rutas por peaje

En otro tramo de la charla, Weiss cuestionó los últimos datos del INDEC, que habían mostrado una recuperación del sector: "En realidad no sé a qué responde, hay que preguntarle al INDEC que es el que hace las estadísticas".

Frente a esa lectura, contrapuso el propio relevamiento de la Cámara: "Según nuestras estadísticas, la situación está estabilizada en un nivel de actividad 25% inferior al año 23". El titular de COMARCO graficó la dinámica con la imagen de un "serrucho": "Un mes crecemos, otro mes caemos, pero en definitiva el promedio se estabilizó, lo demuestra el empleo, que es un indicador directo de la actividad".

Las declaraciones de Weiss en la apertura de La Rural.

Como ejemplo, mencionó al cemento: "Marzo creció, abril cayó, en mayo volvió a crecer y así sucesivamente. Conclusión: estabilizados en un nivel de actividad 25% abajo".

Por último, Weiss se refirió al esquema de concesiones viales que impulsa el Gobierno para el mantenimiento de rutas nacionales. Explicó que del total de la red vial de 40.000 kilómetros, unos 9.000 pasarán a manos del capital privado, que los reparará y mantendrá a cambio de cobrar peaje: "Nosotros estamos de acuerdo, nos parece una alternativa importante para solucionar el problema del dinero público, pero son 9.000 km".

Weiss se refirió al esquema de concesiones viales que impulsa el Gobierno.

Sin embargo, advirtió sobre los límites del esquema: "Lo que va a hacer es mantener en estado las rutas existentes, no va a haber ampliaciones. Subsiste el problema de los 30.000 kilómetros restantes que no se pueden hacer por ese mecanismo, porque no hay volumen de tránsito. Ahí el Estado tiene que intervenir, veremos cómo lo hace".

Las declaraciones se dieron el mismo día en que el Gobierno mostró una cara mucho más optimista de la economía en la apertura de la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en Palermo, donde el jefe de Gabinete, Diego Santilli, celebró que "la Argentina se ha puesto en marcha".