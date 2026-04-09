La escribana de Manuel Adorni volvió a Comodoro Py y amplió su declaración ante el fiscal

Adriana Nechevenko se presentó nuevamente en los tribunales federales para aportar precisiones en la investigación que encabeza Gerardo Pollicita sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. A la salida, aseguró estar “tranquila” y evitó dar detalles sobre su exposición.

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , por presunto enriquecimiento ilícito sumó este jueves un nuevo capítulo con la presentación de la escribana Adriana Nechevenko en los tribunales federales de Comodoro Py , donde amplió su declaración testimonial ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Se trata de la profesional que intervino en las operaciones inmobiliarias vinculadas al funcionario, entre ellas la compra del departamento de Caballito y la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, ambos inmuebles bajo la lupa de la Justicia.

La escribana regresó a la fiscalía luego de haber declarado durante más de dos horas el día anterior, en el marco de las medidas de prueba dispuestas por Pollicita para reconstruir el origen de los fondos utilizados en esas adquisiciones.

A la salida de los tribunales, Nechevenko evitó profundizar sobre el contenido de su exposición, aunque ratificó su disposición a colaborar con el expediente. “No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré”, señaló ante la prensa. También afirmó que se encuentra “tranquila” respecto del avance de la investigación.

En su primera comparecencia, la notaria había sostenido que las operaciones fueron “normales” y negó que hubiera existido un préstamo en la adquisición de las propiedades, al describir la compraventa como una operatoria con hipoteca por saldo de precio.

La causa judicial busca determinar si existe correspondencia entre la evolución patrimonial de Adorni y los ingresos declarados, con especial foco en la modalidad de financiación utilizada para la compra del inmueble de Caballito

La fiscalía profundiza la investigación y cita a las presuntas prestamistas

La Justicia avanzó sobre una de las líneas centrales de la investigación patrimonial que involucra a Manuel Adorni y citó a declarar a las cuatro mujeres que habrían financiado en dólares dos operaciones inmobiliarias en el barrio porteño de Caballito. La medida fue dispuesta por el fiscal federal Gerardo Pollicita, que busca reconstruir el origen de los fondos utilizados en la compra de los inmuebles y verificar la consistencia de los préstamos privados asentados en las escrituras.

Según surge del expediente, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas aparecen vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside el jefe de Gabinete. En paralelo, también fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en otra operación sobre una propiedad ubicada en la calle Asamblea, también en Caballito. La fiscalía puso la lupa sobre estas hipotecas privadas por el volumen de los montos y por la modalidad de financiamiento, poco habitual para este tipo de transacciones.

La investigación busca determinar si esos préstamos resultancompatibles con el patrimonio declarado por el funcionario y si existió respaldo documental y financiero suficiente para justificar las operaciones. En Comodoro Py no solo observan el recorrido del dinero, sino también la simultaneidad de varias compras e hipotecas registradas en un corto período, un dato que volvió a colocar bajo sospecha la evolución patrimonial de Adorni.

La Justicia citó a cuatro mujeres que le prestaron dólares a Adorni

La Justicia convocó a declarar a las cuatro mujeres que le habrían otorgado préstamos en dólares mediante hipotecas privadas para concretar la compra de dos propiedades en Caballito.

La medida fue dispuesta por el fiscal Gerardo Pollicita y alcanza, por un lado, a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró, donde actualmente reside Adorni. Por otro, también fueron citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes aparecen en la operación sobre otro inmueble ubicado en la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

Según trascendió, Sbabo y Viegas deberán presentarse a declarar el jueves 9, mientras que Molina y Cancio fueron convocadas para el lunes 13.

La causa pone la lupa sobre la compra de un departamento en Caballito realizada por Adorni el 18 de noviembre de 2025 por u$s230.000. La operación quedó bajo análisis judicial por distintos elementos que despertaron interrogantes, entre ellos el valor de la transacción -considerado por debajo de referencias del mercado en esa zona- y el hecho de que dos jubiladas le hayan financiado, presuntamente, el 87% del monto total. La vivienda en cuestión tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.