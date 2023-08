El vaticinio de José De Mendiguren sobre las PASO: "El Gobierno no se va a comer ninguna paliza"

En diálogo con Radio Rivadavia, De Mendiguren aseguró que en las PASO del próximo 13 de agosto "el Gobierno no se va a comer ninguna paliza", aunque reconoció la complejidad del escenario que afronta el oficialismo condicionado por las dificultades económicas que influyen directamente en el pre-candidato de Unión por la Patria y actual titular de la cartera económica.

Los vaticinios de José De Mendiguren sobre las PASO

Aún así, el funcionario nacional manifestó que Massa no es de "rendirse fácil" y enalteciendo su trabajo, lo contrapuso con el ex ministro de Mauricio Macri al frente del Palacio de Hacienda, Nicolas Dujovne: "Me imagino a Dujovne manejando este quilombo con un vasito de Whisky y Carlos Pagni".